Dos empleadas se plantan y graban una denuncia contra el restaurante que no les paga

La cadena de comida americana Tommy Mel’s no paga a sus trabajadoras del restaurante que tiene en Alcalá de Henares desde hace un mes. Y a pesar de eso, quiere que sigan cubriendo todas las horas del fin de semana. Como es lógico, el equipo les ha dicho que por aquí se va a Madrid y ha grabado este vídeo a modo de denuncia para que llegue a todo el mundo: 

“Grabamos este vídeo porque estamos currando un viernes por la noche y no hemos cobrado ninguna de la plantilla la nómina. Estamos trabajando gratuitamente todo el fin de semana”. “Desde hace un mes”, puntualiza su compañera. Y quieren hacernos currar todas las horas del fin de semana para autopagarnos el sueldo. ¡Que os follen!

“El dinero está perdido. A ver si se puede mover este vídeo y que se vea la injusticia. Esto es en el Tommy Mel’s de Alcalá de Henares”, añaden.

La empresa, que ha visto cómo su Facebook quedaba sepultado por un alud de quejas de los internautas, ha declarado que el establecimiento de ese franquiciado se encuentra en concurso de acreedores. “Nos dijeron que no había dinero y que podríamos cobrar con lo que sacáramos del fin de semana”, cuenta para El Confidencial Raquel Serrano, quien tuvo la idea de grabar el vídeo.

Por su lado, la empresa ha contestado para ese medio que el sueldo de las trabajadoras ya no dependía de ellos sino de un gestor y que fue abonado ayer por la tarde. Así respondía en Twitter:

El sindicato de Comisiones Obreras, en el que se han respaldado las trabajadoras, ha evidenciado que todavía no se había hallado una solución real:

Pues no es cierto. Esta tarde aún no habían cobrado. Y aún no tienen el horario de este fin de semana ¿Vais a despedir a la plantilla?