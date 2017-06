12 ladrones confiesan las cosas más locas que han robado en un restaurante

Después de los hoteles, tal vez sean los bares y restaurantes los que más robos sufren. Para muchas personas, lo interesante de estos lugares es lo que te puedes llevar a la boca. Pero otras ven allí la cueva de los tesoros de Alí Babá. Y ellos son los 40 ladrones.

Un vistazo a la web regala históricas únicas de los mangantes especializados en el sector de la restauración. Pero, mucho ojo con coger ideas de esta lista, porque según dice el restaurador Robert Bohr, “La mayoría de las veces sabes que te están robando. Solamente tienes que decidir cómo de grande es el espectáculo que les vas a montar”.

1. Árboles

El restaurante Coltivare (Houston, EE.UU.) tiene una huerta de casi 300 metros cuadrados en el que cultivan sus propias hortalizas y frutas. Su chef Ryan Pera contó para Bloomberg que los clientes a veces se llevan alguna que otra pieza, pero eso no es lo peor: han llegado a robar tres árboles frutales, incluyendo un árbol de kumquat de dos metros que costaba 175 dólares.

2. Papel de pared

Los propietarios del restaurante Canlis contaron para Eater que estaban hablando con una clienta cuando les dijo “Me gusta tanto vuestro papel de pared que me he puesto el mismo en casa”. Le preguntaron cómo sabía dónde lo habían comprado y la mujer no supo responder. Era un papel hecho a mano por unos artesanos. Luego encontraron un gran cuadrado cortado de la pared del baño de mujeres”.

3. Saleros y pimenteros

Sobre todo si son bonitos, aunque a los más viciosos les da igual. “Un restaurante caro de mi pueblo tenía unos sets de pimenteros y saleros que costaban 30 dólares cada uno. Perdieron 100 en su primer mes de abiertos. Ahora los llevan a la mesa cuando llega la comida y los recogen al dejar la factura”, cuenta un usuario de Reddit .

4. Bancos para sentarse

“Una vez coleccioné los bancos que había fuera de nuestro local Applebees. Después del cuarto empezaron a encadenarlos y tras el sexto, se volvieron muy buenos encadenándolos”, cuenta el usuario de Reddit middleofroad.

5. La tapa de cuero de la carta de vinos

“Cuestan 30 dólares cada una y están hechas por un artesano local. No creo que la gente lo use para nada. Creo que solamente lo hacen por diversión, y el universo los castigará algún día”, dice Kevin Floyd del restaurante Underbelly.

6. Servilleteros

“En el apartamento donde viví en mis años de universidad teníamos unos 100 servilleteros de restaurantes de comida rápida de Miami. Mi compañero de piso probablemente pensó que era arte moderno”, explica el usuario de Reddit inibrius

7. Rollo de papel del váter

“El rollo de papel del váter es lo que más se roba”, dice John Bush, co-propietario del restaurante Massoni para Eater. Todo por no ir al supermercado y ahorrarse la compra.

8. Un bar de Bloody Mary entero

Según el jefe de barra John O’Donnel, unos clientes que fueron a tomarse una copa se llevaron uno de los carritos de bebidas para hacer Bloody Mary fuera del bar e intentaron servir bebidas a la gente que había en el casino adjunto.

9. Vajilla y cubertería

“Tengo dos vajillas enteras de porcelana y dos cuberterías de plata después de 3 años trabajando en un resort. Un año tuvimos una convención de trabajadores del gobierno de Florida, como unos 150, y robaron 5 mil dólares en todo tipo de cosas que cargamos a su cuenta”, dice la usuaria de Reddit racoonpeople

10. Salsas

“Pillamos a una clienta cogiendo una salsa y poniéndosela en el bolso, pero negaba que fuera nuestra”, dice un anónimo en Reddit.

11. Esculturas variadas

La escultura de la mascota del restaurante, que era de metal de 2 metros y 23 kilos. Y otros robaron una vaca: “Unos amigos de la universidad robaron una vaca de plástico a tamaño real del techo de un restaurante del este de Washington, la llevaron hasta Bellingham y (con el permiso que les dí de madrugada) la escondieron en mi patio. Mi compañero de piso se despertó temprano, miró por la ventana y se cagó. Luego mis amigos recogieron la vaca, la serraron para entrarla en su casa e hicieron un buen trabajo convirtiéndola en una pequeña barra de bar”.

12. Me robé un camarero

"Me robé un camarero" es el comentario de otro usuario de Reddit. No añade nada más, así que usa la imaginación.