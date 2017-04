6 alimentos que un experto en comida intoxicada evita a toda costa

Bill Marler es el abogado con más éxito y experiencia en defender casos de intoxicaciones alimentarias en los Estados Unidos. Con 20 años de carrera a sus espaldas y juicios ganados tales como los de Chipotle y Costco, Marler afirma que hay alimentos que ha dejado de comer por completo porque no vale la pena el retortijón.

Estos son los 6 alimentos que el experto en comida intoxicada sólo quiere ver en juicios y nunca en su comedor:

1. Leche y zumos sin pasteurizar

La leche cruda puede estar contaminada por bacterias, virus y parásitos, como el dañino E.Coli. “No hay ningún beneficio lo suficientemente grande como para arriesgarse a tomar bebidas que pueden hacerse seguras mediante la pasteurización”, dice el experto.

2. Brotes de vegetales

Los brotes de soja, de alfalfa o de rábano y en general todos los tipos pueden provocar intoxicación por salmonella y E. Coli y se ha relacionado con más de 30 brotes (sí, sí) bacteriológicos epidémicos. Marler afirma que solamente los come si se cocinan.

3. Carne poco hecha

“La razón por la que la carne picada es más problemática y tiene que cocinarse bien es que las bacterias que normalmente habitan en la superfície de la carne también pueden estar en el interior de la hamburguesa”. Por otro lado, señala que en los restaurantes se suelen pinchar los bistecs para hacerlos más tiernos y eso también puede introducir bacterias en el interior de la carne.

4. Vegetales listos para comer

“Los evito como a la peste”. Porque cuanto más se manipula una comida, más posibilidad tiene de contaminarse. Y eso es fácil que ocurra con las hojas de vegetales cortadas y lavadas que se usan para ensaladas. “Nos hemos acostumbrado demasiado a la comodidad de los alimentos producidos en masa, como la ensalada en bolsas o cajas, y esto y lo otro que ya está cortado. La comodidad es genial pero creo que a veces no vale la pena”. Marler compra vegetales sin lavar ni cortar en pequeñas cantidades y los come en 3 o 4 días para reducir el riesgo de listeria, una bacteria mortal que crece en X de la nevera

5. Huevos crudos o poco cocidos

Entre los 80 y los 90 hubo una carretada de casos de salmonela que se relacionaron con el consumo de huevos crudos. Y solamente en 2010 causó 2.000 enfermos.

6. Ostras y mariscos crudos

M arler piensa que últimamente se están produciendo más casos por intoxicación a causa del consumo de marisco crudo. Y cree que todo se debe al calentamiento de las aguas, que provoca un aumento de la fauna microbiana. “Las ostras se alimentan filtrando el agua y recogen todo lo que hay allí. Si existen bacterias, penetrarán en su sistema y si te las comes, probablemente tendrás problemas. He visto más casos de estos en los últimos 5 años que en los últimos 20. Simplemente, no vale la pena.

¿Y el sushi?

Comer Japonés

El pescado del sushi suele manipularse con mucho cuidado desde que se pesca hasta que el sushiman lo sirven. Sin embargo, Marler no recomienda comer cualquier sushi y ni tocará el del supermercado. “Si vas a comer sushi, gástate el dinero y come en un buen restaurante de sushi”, resuelve Marler.

[Vía Bottomline Health]