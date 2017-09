Este chico tiene el truco definitivo para beber gratis en los festivales de música

Empieza el otoño y con él termina la temporada de festivales. Seguro que más de uno le ha ardido la visa de tanto usarla, porque si algo se echa de menos en cualquier festival es el dinero que se va en bebidas. Pero no para este jefe, que tiene el truco infalible inspirado en los piratas para no soltar ni un euro y no hacer ninguna cola para empinar el codo entre conciertos.

Allán los 5 pasos para llevar a cabo el truco de Alex, el festivalero más previsor de la historia:

1. Tres semanas antes del festival, ubica dónde se encontrarán los escenarios

2. Llena una botella de plástico con alcohol y ponla en una bolsa hermética

3. Cava un hoyo y entierrala

4. Guarda en un mapa la localización

5. Vuelve cuando sea el festival y desentiérrala sin que te vean el staff y los de seguridad

Y a gozar.

Así cuenta Alex para Lad Bible su periplo en el Electric Zoo Festival de Nueva York y lo demostró con varios posts en su Facebook, que se viralizaron rápidamente.

“He ido al Electric Zoo durante cuatro años y sé muy bien cómo está organizado. La planificación del hoyo fue simple. Usamos Google maps y grabamos la localización con el GPS para saber dónde estaría. Y luego esperamos”.

“El objetivo una vez estuvimos en el festival fue de desenterrar la botella sin atraer demasiada atención. La parte más dura fue la de no levantar sospechas porque hay muchas cámaras y staff del festival por allí”.

“Una vez llegamos al punto que marcaba el GPS, nos agrupamos alrededor. Miré bien que nadie nos estuviera observando y luego uno de nosotros desenterró el vodka”.

Solamente tardaron 10 minutos en llevar a cabo todo el plan inspirado en los cofres con tesoros de los piratas, contó Alex, que ahora tiene planeada otra cosa: sacar un libro en 2018 sobre truquillos para sacarle todo el jugo a los festivales.