Un juez inglés sentencia a un chico de 19 años a cárcel por maltrato animal

Owen Nichol, de 19 años, podría acabar en la cárcel por maltrato y crueldad animal. "Es el peor caso que he visto en mis 30 años de profesión”, ha dicho el juez Jeff Collingwood que dictaminó las penas después de la investigación de Igualdad Animal y la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) que denunciaron los hechos.

La organización de activistas por los derechos de los animales grabó con cámara oculta como el joven Nichol, de Tauton (Inglaterra), que trabajaba a tiempo parcial en una granja, practicó una violencia inusitada hacia una cría de ternera recién nacida y su madre que acababa de dar a luz. En el vídeo puede verse cómo patea a la ternera y la arroja por los aires y a la vaca la golpea repetidas veces con una puerta mientras las insulta.

El chico explicó en el juicio que era la primera vez que trataba así a un animal y que “se le fue la cabeza” después de romper con su novia hace 4 meses y que había estado preocupado por su abuela, que había estado en el hospital.

Tras la sentencia, Toni Shephard, directora ejecutivo de Igualdad Animal en Reino Unido dijo que “estamos satisfechos con haber atrapado a Owen Nichol por su terrible violencia hacia las vacas lecheras y sus crías, y esperamos que reciba la sentencia más dura que haya”.

Por su lado, el inspector de la RSPCA John Pollock afirmó que “creemos que toda la crueldad animal es inaceptable y nos alegramos de que Igualdad Animal nos trajera el vídeo incriminatorio. Las vacas y terneras que aparecen estaban al cuidado de Nichol, que en lugar de ayudarlas dirigió su furia y su violencia hacia ellas”.

[Vía Igualdad Animal]