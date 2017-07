Graba a una azafata rellenando una botella con champán usado en pleno vuelo

Evgeny Kayumov tiene cuenta de instagram, mucho dinero y pocas cosas que hacer. Así que cuando se montó en su vuelo delux de la compañía Fly Emirates en Dubai y vio cómo una azafata rellenaba una botella de champán caro con las sobras de otras copas, pensó que estaba delante de una escena digna de denuncia. Móvil en mano, lo grabó todo para subirlo a las redes, que explotaron de indignación.

Buena atención y productos de calidad eran las promesas de este vuelo A380, y Kayumov pagó una cifra considerable por cogerlo. No resulta tan extraño, pues, que la visión de la azafata le cabreara y quisiera hacerlo saber al mundo vía Instagram.

El apasionante debate que tuvo lugar en las redes giraba en torno a la pregunta de si la empleada estaba reciclando champán tal y como Kayumov nos induce a pensar, o si sencillamente estaba rectificando un exceso de champán de una de las copas en particular. Sería posible, por ejemplo, que nadie hubiera bebido todavía de las susodichas copas, y entonces no habría motivo alguno para culpar a la buena señora. Pero no nos engañemos. Es probable que Kayumov esté en lo cierto y que el champán esté siendo reciclado.

Sin embargo, ¿no se trata más bien de una idea de la compañía? ¿No estará ella siguiendo órdenes de la empresa? Parece ser que así es: la azafata está guardando el champán en su botella original para poder tirarlo a la basura después.

Es norma de la empresa acumular toda la bebida sobrante en un solo recipiente. Forma parte del protocolo de seguridad no desechar líquido mientras el avión no haya despegado. Aun así y visto el revuelo que ha causado, los directivos han querido sentar ejemplo han afirmado que "las acciones grabadas en este vídeo no cumplen con los estándares de calidad. Emirates siempre se esfuerza por ofrecer un servicio de alta calidad". Probablemente la azafata será penalizada.