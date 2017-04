Tiene 8 meses, pesa 17 kilos y su apetito es insaciable

Chahat Kumar es una bebé de 8 meses nacida en Punjab (India). Hasta los 4 meses estaba sana y fuerte, pero a partir de entonces su peso se empezó a descontrolar. Hoy ya ha alcanzado la cifra de 17 kilos. ¿La causa? Un apetito insaciable de origen desconocido.

Su padre, Suraj Jumar, de 23 años, afirma para The Sun que su peso se incrementa día tras día y no saben qué es lo que provoca a su hija querer comer sin parar. “No es nuestra culpa. Dios le ha dado esta enfermedad. No está en nuestras manos. Me siento mal cuando la gente se ríe de ella por estar gorda”.

Además, los doctores no pueden examinarla apropiadamente porque ha desarrollado una piel anormalmente dura y una cantidad de grasa tan elevada que dificulta poder hacerle análisis.

Su madre, Reena, de 21 años, está preocupada por la salud de su hija Chahat, ya que su primer hijo murió. Cree que la bebé come cuatro veces más comida que cualquier niño de su edad. “No le gusta comer como a un niño normal. Come todo el tiempo. Si no le damos algo de comer, empieza a llorar. Y también llora porque quiere salir de casa pero su peso es tal que no podemos cogerla en brazos. Así que solamente la llevamos a sitios cercanos”.

Debido al exceso de peso, la bebé experimenta problemas al respirar y al dormir. Para más desgracia, la familia no tiene los medios suficientes para viajar en busca de un tratamiento médico más eficiente.

El doctor de la familia, Vasudev Sharma, insiste en que la bebé necesita un tratamiento y que todos los esfuerzos que han hecho para realizarle un análisis han sido en vano. “Es el primer caso que veo en toda mi vida en el que un bebé ha engordado tanto después de 4 meses de su nacimiento. Tiene que comer menos. Come como si tuviera 10 años”.

“Queremos que Chahat pueda jugar como los otros niños. No queremos que tenga dificultades en el futuro. Queremos un buen futuro para ella”.