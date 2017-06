Una carretera se convierte en matadero tras volcar un camión lleno de vacas

Sangre, vacas descuartizadas y personas armadas con grandes cuchillos. Así se convirtió en carnicería una carretera de Villahermosa hacia Frontera, en Ciudad de México, después que un tráiler que transportaba el ganado volcara por accidente. Las imágenes que dfundió ayer SinEmbargo son crudas y extremadamente violentas que permiten varias lecturas a posteriori después de digerir con tristeza lo visto ayer.

El conductor excedió los límites de velocidad, perdió el control de su vehículo y la carga se fue al traste. Muchas vacas murieron por el impacto y los vecinos de la zona empezaron a rodear sus cabeza con cuerdas y a clavarles machetes para darles muerte. La carretera se va tiñendo de sangre mientras los vecinos se amontonan para ver qué pedazo de carne se podrán llevar a casa.Más tarde, ya que no se presentaban las autoridades, los vecinos aprovecharon para matar a los animales que quedaban vivos para hacerse con alguna pieza.

“En poco menos de una hora, los pobladores del lugar acabaron con las reses que quedaron varadas”, se escucha en el vídeo.

Podría parecer un escenario postapocalíptico, pero probablemente la realidad se acerque más a una comunidad que pasa hambre. Aunque no todo el mundo opina lo mismo. Fuentes mexicanas declaran para PlayGround que el huracán Katrina podría ser una de las razones para explicar un saqueo de este calibre: "En 2005, la ciudad de Nueva Orleans quedó destruída, la gente no tenía comida y entonces empezaron a saquear almacenes y supermercados para poder comer. La gente de aquí lo vio en las noticias de la TV y ahora cada vez que hay algún desastre natural de ese tipo, la gente barre con todos los supermercados y se llevan todo, no sólo la comida y aunque no haya escasez de comida".

Y la página del medio mexicano se ha llenado de comentarios de todo tipo que valoraban el suceso:

Sea lo que sea, hay algo innegable: como ya contamos en este artículo, en México solamente un 21% de la población puede comprar la cesta básica de la compra, según el Observatorio de pobreza y desigualdad. Esto se debe a que el salario mínimo no llega a los 350 pesos diarios (unos 17 euros) que establece la Ley para comprar los alimentos básicos, a pesar de que tengan el segundo precio más bajo de toda Latinoamérica y se sitúen en el puesto número 13 del mundo, según informaba El Economista.

A estas horas, México debate con fervor entre el horror y el hambre para reprobar o justificar este acto.

