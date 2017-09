¿Qué cara tiene una persona suicida?

¿Qué cara tiene una suicida? ¿Qué mirada? ¿Cómo viste? La bloguera Milly Smith ha alertado en Instagram sobre el peligro de asociar una imagen estereotipada al suicidio, y lo ha hecho desde la experiencia.

Smith, propietaria de la cuenta Self Love Club, ha subido un post con dos fotos enfrentadas en las que aparece ella, una primera con aspecto demacrado y la segunda con aparente felicidad. Ambas encabezadas con el rótulo: “Suicidal”. En efecto, el suicidio tiene múltiples caras, una conclusión a la que llegó tras pasar por el juicio desacertado de familiares, amigos y médicos; todos convencidos de que su apariencia no tenía nada que ver con la de una enferma mental.

“‘No pareces suicida’... recuerdo estas palabras procedentes de la boca del doctor después de que le dijera que estaba teniendo pensamientos suicidas”, cuenta en el post. “En ese momento, mi yo de 14 años se sintió invalidado, mudo y avergonzado; algo que nadie con esa mentalidad debería sentir. Me fui confundida, ¿cómo se suponía que tenía que parecer? ¿Con un bote de pastillas en una mano y una nota de suicidio en la otra? Esas estúpidas palabras casi me costaron la vida”.

Smith explica que después de aquella experiencia intentó suicidarse, consiguiendo por fin la ayuda que buscaba: “Pensé que nadie me ayudaría porque no encajaba en el perfil. Después, cuando desperté en reanimación, vi que por fin estaba utilizando el traje de suicida correctamente, porque a mi alrededor todos estaban tristes y preocupados”.

“Para entonces podría haber sido demasiado tarde. Podría no haber estado allí para ver esas caras tristes si mi pareja no me hubiese salvado la vida”.

En este sentido, la bloguera ha pedido a sus seguidores que no hagan generalizaciones sobre la salud mental y el suicidio, pues ese comportamiento conduce a tragedias irrevocables.

Smith continuó implorando a sus seguidores que no hicieran generalizaciones sobre la salud mental y el suicidio. "En las dos fotos soy una persona suicida, tal vez no de la misma manera, pero en ambos días tuve pensamientos suicidas. Detened el juicio. Detened el estigma”.

La imagen ha tenido más de 22.000 ‘me gustas’ en dos días y ha servido para que muchos de sus seguidores se desahoguen contando experiencias similares.

