Agrede a un vendedor de maíz mexicano en Los Angeles por cortarle el paso

Tacos, maíz o fruta fresca son algunas de las delicias callejeras que se encuentran diseminadas por los puestos de street food de Los Angeles. Los vendedores ambulantes se cuentan entre los 10 y 50 mil y suelen ser inmigrantes que con este tipo de economía informal pueden ganarse el pan. Y parece que esto molesta a más de uno y si no, mira qué le ocurrió a este elotero:

Un chico acompañado de una mujer y un perro le insta a que mueva su carrito de la calle. Ante la negativa del vendedor, el chico se enfurece y acaba tirando al suelo el carrito. El maíz y los sazones se desparraman por el suelo y con ellos varios centenares de dólares que el vendedor había invertido en su pequeño negocio.

El agresor ha sido identificado por las internautas como Carlos A. Hakas, un músico argentino, y no era la primera vez que amenazaba al vendedor Benjamín Ramírez, de 24 años, que le acusó de racista a lo que el músico respondió con insultos y diciendo que él era argentino.

La madre de Benjamín, Imelda Reyes, subió el vídeo a su cuenta de Facebook con este mensaje:

"¿Qué opinan de que existan personas como este tipo, destruyendo su carrito de raspados, elotes, esquites, a mi hijo Benjamín, quien se gana la vida trabajando honradamente".

El post se viralizó rápidamente y ha recibido ya casi 26 mil comentarios condenando la actitud del cantante y mostrando su apoyo para el elotero.

Situaciones como esta son las que tienen que enfrentar muchos vendedores ambulantes del condado de Los Angeles, ya que las actividades de venta en la calle todavía no están del todo reguladas, a pesar de que en febrero se votó de forma unánime una propuesta de ley para descriminalizarla. Como recordó para Los Angeles Times Carla de Paz, líder de la Campaña para Legalizar la Venta Ambulante en Los Angeles Este, todavía queda mucho por concretar, como los costes y el control que se ejercería sobre los vendedores. Y añadió para Remezcla que sufren el acoso tanto de la policía como de la población antiinmigrantes.

De hecho, Los Angeles ha intentado varias veces despenalizar la venta ambulante, siendo la primera vez en 1988. Como recuerda CityLab, el entonces alcalde Michael Woo, que encabezaba la propuesta, se dio cuenta que la oposición se mostraba reticente en gran parte por una fuerte voluntad de rechazar a los inmigrantes.

Porque en el caso que la medida de Trump de ejercer deportaciones (que continúa bloqueada por el juez Orrick) de la que hablamos en este artículo, los inmigrantes que se dedican a la venta ambulante y sean detenidos por la policía podrían terminar en su país de origen.

Para ayudar a hacer frente a esta situación, se han activado dos recogidas de fondos, una general y otra para Benjamín, y también el ilustrador Lalo Alcaraz venderá un diseño especial el 29 de julio de 7 a 11 de la noche en el restaurante Casa Fina de Boyle Heights.

Elote Justice. Please share this Lalo Alcaraz cartoon, and please support your local immigrant street vendor! #NoJusticeNoElotes pic.twitter.com/y10CtfHISv