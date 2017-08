Una cafetería está cobrando un 18% más a los hombres. Estos son sus motivos

Handsome Her/Instagram

Una cafetería australiana se ha viralizado por su campaña contra la desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Estas son las 3 reglas que, anunciadas por la frase “Handsome Her es un espacio de mujeres, para mujeres”, se deben cumplir en su local:

Regla #1. Las mujeres tienen asiento preferente.

Regla #2. A los hombres se les impondrá una tasa del 18% para reflejar las diferencias salariales entre géneros (2016), que se donará a una asociación de mujeres.

Regla #3. El respeto va en las dos direcciones.

Would LOVE everyones thoughts on this. My friends cafe in #Brunswick, Handsom Her - is for women by women AND an has a 18% gender tax! pic.twitter.com/tVSX3PO4q8