Muere un chico de 13 años al que hacían bullying después de obligarle a comer queso

Karanbir Cheema, de 13 años, ha muerto por lo que podría haber sido la estocada final del bullying que sufría desde hace tiempo. Alguien le habría hecho comer queso, al que era gravemente alérgico.

El 28 de junio fue llevado con urgencia de la escuela secundaria Willian Perkin de Greenford, al oeste de Londres, al hospital. A las 11:30 de la mañana su madre recibió una llamada avisándola de que su estado era de vida o muerte.

Según el Daily Mail, alguien le “forzó a comer” queso, pero otros dicen que solamente se lo tiraron a la cara. La versión de su madre es un poco más específica: “Se lo frotaron por el cuello”. Por su parte, el periódico recogía estos tuits de uno de sus compañeros: "Cómo pueden dos idiotas de mi escuela

Su madre explicó al Daily Mail que su hijo sufría distintas alergias, como al trigo, al grluten, a todos los productos lácteos, a los huevos y a los frutos secos, pero estas no le habían impedido llevar una vida normal.

“Mi hijo tenía alergias, pero era muy cuidadoso. Le daban alergia los productos lácteos, pero era bueno evitándolos. No sé como un trozo de queso le puede haber matado, no tiene sentido. Nos han contado muy poco. Quiero respuestas, quiero ir al fondo de lo que pasó, y preguntaré en la escuela si le hacían bullying, aunque mi hijo era muy popular y no puedo entender que tuviera enemigos”, dijo la madre que informó debidamente a la escuela y a sus amigos en su momento y sospecha que no se siguieron los protocolos adecuados.

“Tuve que ver a mi hijo morir y ningún padre tendría que pasar por eso”, añadió el padre.

La policía arrestó el mismo día a un chico de su curso, de 13 años, sobre el que tienen sospechas de asesinato, dijo la policía metropolitana.

