Unos bomberos se comen a los cerdos que salvaron de un incendio y la gente se enfada mucho

El pasado mes de febrero los bomberos de Pewsey, en Reino Unido, socorrieron un incendio en una granja de Wiltshire en el que 60 toneladas de heno ardieron. Por suerte, el equipo logró salvar la vida de 18 cerditos y su madre, que vivían en la granja.

Aunque lo cierto es que, finalmente, su destino no ha cambiado mucho del que pudieron haber tenido aquel día, y los cerditos, a sus seis meses de edad, han acabado en la parrilla llenando los estómagos de los mismos bomberos que entonces los rescataron.

Como agradecimiento por su intervención, la directora de la granja Rachel Rivers decidió enviarles unas salchichas, que ellos cocinaron en una barbacoa. En una jugada poco hábil, decidieron compartir una fotografía en su página de Facebook explicando que estaban deliciosas y con varios comentarios en tonito de broma que sentó fatal a la mayoría de quienes lo leyeron.

"Creo que vosotros, bomberos, les debéis una disculpa a los cerditos que salvasteis de morir quemados de un incendio solo para luego hacer comentarios de broma como 'probando el fruto de nuestro trabajo' en el post que publicasteis. Ellos hubiesen estado más ofendidos por haber sido asesinados para convertirse en vuestra comida. Os pediría que probaseis una salchicha vegana que os enviaría PETA".

"Estoy perturbada por vuestra falta de humanidad. Me duele en el corazón. Esos pobres cerdos eran igual que vosotros, tenían sentimientos, emociones y personalidades. Probad las salchichas veganas en su lugar. No hace falta asesinar animales inocentes para disfrutar del sabor. Por favor, abrid los ojos y el corazón".

"¿Cómo es posible que alguien que ha salvado a un animal inocente de la muerte luego lo asesine solo porque le gusta el sabor de su carne? Eso es tan enfermizo y asqueroso que solo una persona sin corazón podría hacerlo. Una desgracia. Imagina si estos bomberos fueran de china y acabaran comiendo los cadáveres de los perritos que salvaron, eso sería igual de enfermo y asqueroso".

"Completamente asqueada que vosotros que vais de 'héroes' pudierais 'rescatar' a los cerditos y su madre por un terrible incendio y luego coméroslos en una barbacoa y hacer bromas sobre ello. No entiendo la mentalidad del tipo de individuos que podrían hacer algo así. Me pone enfermo hasta el alma y todavía no he empezado a procesarlo, pero lo que tengo claro es que no sois héroes, sois maltratadores animales sádicos. Debería daros vergüenza".

"¿Si recatáis gatos, perros o bebés, os sentáis y os los coméis seis meses después? Sois malas personas. No tenéis ni idea de las cosas por las que pasaron esos animales. El miedo y el dolor. Dos veces en sus cortas vidas. Id a visitar un matadero. Informaros de la crueldad en la que estáis participando".

Otros, en cambio, saltaron a defender a los bomberos.

"Simplemente me gustaría decir que nuestos bomberos están disponibles 24/7 para ir a salvar a cualquiera de cualquier tipo de peligro, hicieron su trabajo salvando a aquellos animales de la granja y fue la decisión de los granjeros tener el detalle de darles algo de carne para darles las gracias. Mi abuelo solía ser jefe de bomberos y estaría completamente destrozado por los comentarios que se están haciendo sobre los bomberos. Mi madre me ha contado muchas historias de su heroísmo y de cómo él tenía que marcharse durante las comidas familiares cada vez que su busca sonaba. Mi familia podía pasarse la noche entera sin saber si él volvería a casa. A todos aquellos que estáis llamando a los bomberos cosas feas, espero realmente que nunca necesitéis su ayuda".

"¿Por qué está todo el mundo escandalizado. Debería daros vergüenza, esta gente arriesga su vida cada día por nosotros y lo único que podéis hacer es criticar por un bocadillo de bacon. ¡Increíble! Hubiese sucedido el incendio o no, estos cerdos iban a ser sacrificados, os guste o no os guste. Así que madurad y en lugar de poneros gallitos y a la defensiva, por qué no defendéis a vuestros bomberos locales, que serán los que estén allí cuando los necesitéis, con bocadillo de bacon o sin él".

Algunos con más sorna que otros.

Breaking News: Animals raised as food used as food. Exclusive to no News outlet. — Dan Allen (@Persixty) 23 de agosto de 2017

"Noticia de última hora: Animales criados para ser usados como comida usados como comida".

"En lo que se refiere a un post reciente publicado en esta página reconocemos que ha ofendido a algunos y pedimos disculpas por ello, además de eliminar la publicación".

La señora Rivers quiso justificar el regalo diciendo que la ganadería es su modo de vida desde siempre: "Les doy a esos animales la mejor calidad de vida posible hasta que llega el momento en el que tienen que ir al matadero. Te da pena... pero dárselos a los bomberos fue una buena forma de decir 'gracias'".