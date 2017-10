No tenemos nada que celebrar el Día Mundial de la Obesidad

En el Día Mundial de la Obesidad no hay nada a celebrar. Las cifras son para echarse las manos a la cabeza o, aún mejor, mirar dos o tres veces la cesta de la compra antes de pasar por caja. La World Obesity Federation, que fijó este día para llamar la atención sobre esta epidemia mundial estima que hacia 2025, en el planeta habrá 2.7 billones de adultos con sobrepeso y obesos, que muy probablemente necesitarán atención médica.

New WHO/ @imperialcollege study: Tenfold increase in childhood & adolescent #obesity in four decades https://t.co/wQrvXsHbKU #WorldObesityDay pic.twitter.com/CFjqeS0zmx