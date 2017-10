Beber alcohol ayuda a hablar mejor un idioma extranjero

En estas que te has ido de vacaciones a París y te has pasado el día hablando en inglés por miedo a ver una cara de disgusto cuando te oigan pronunciar œufs. Pero son las 7 y ya has cenado una quiche magnífica con varias copas de sauvignon blanco y parece que de repente te has tragado Le Petit Robert. Garçon, s’il vous plaît, nous voudrions une autre bouteille de vin!

¿Has perdido la vergüenza y te crees Napoleón o el vino te ha dado superpoderes? Un equipo de investigadores ingleses y holandeses ha estudiado el fenómeno y tiene la respuesta.

El experimento incluyó a 50 hablantes nativos de alemán que estudiaban en la Universidad de Maastricht, ubicada en los Países Bajos, cerca de la frontera con Alemania. Todas las personas en el estudio dijeron que bebían alcohol a menudo, y dado que sus clases se enseñaban en holandés, habían aprobado recientemente un examen que demostraba el dominio del idioma. A cada persona se le pidió que mantuviera una conversación informal de dos minutos con un entrevistador en holandés. Antes de esa charla, a la mitad se les daba agua para beber, mientras que a la otra mitad se les daba una bebida alcohólica.

Al dar el equivalente a algo menos de dos cervezas a los estudiantes y hacerlos mantener una conversación, comprobaron que su pronunciación mejoraba y las aptitudes en gramática, vocabulario y argumentación permanecían iguales entre los que bebieron alcohol y el grupo de control, que tomó agua.

Así lo demostraron los resultados, cuyas puntuaciones fueron emitidas por holandeses nativos que desconocían quién había tomado alcohol y quién no, y también por los propios sujetos del experimento, que tuvieron que ponerse nota según la fluidez con la que creían haber hablado. Ahí, sorprendentemente, no repercutió en un exceso de confianza consigo mismos.

Los hallazgos del estudio también deben ser replicados en otros grupos de personas, agregan, para mostrar que los resultados no son exclusivos de hablantes nativos de alemán o personas que aprenden holandés. Para encontrar un estudio científico parecido hay que remontarse al año 1972, en el que se demostró que con pequeñas dosis de alcohol los estadounidenses mejoraron la pronunciación de palabras en tailandés.

Para que nadie se motive a empezar una carrera de alcoholismo en pos de llegar a ser políglota, los investigadores dejaron muy claro que un consumo de alcohol excesivo no tendrá estos efectos, sino al contrario: menos fluidez y habla gangosa.

[Vía Journal of Psychopharmacology]