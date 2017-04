Un empleado de Starbucks suplica para que nadie pida su nuevo producto estrella

Lo que vendría a ser una noticia empresarial de Starbucks ha pasado a ser de interés general después de la explosión de la fiebre por los cafés multicolores. Nadie recuerda un caso similar donde los clientes están encantados con el nuevo producto estrella y los trabajadores lo ven como su peor pesadilla. Los baristas que los preparan están alzando la voz en las redes sociales y el mejor ejemplo se encuentra en este video de un supuesto barista de la empresa cafetera con millones de visitas en la página Barista Life:

Esta es la transcripción al castellano:

“Muy buenas. No hago esto todas las veces que tendría que hacerlo pero hoy es necesario. Trabajo en Starbucks como barista y hoy ha salido a la venta el frappuccino Unicornio. Lo que seguramente la mayoría de vosotros no sabéis es que este producto está compuesto por una base de sirope de mango, leche entera, nata y salsa de chocolate blanco. Básicamente sin café y con mucho azúcar.

Cuando la fiebre del unicornio apareció en Internet hace unas semanas como si fuera el mejor frappuccino del mundo logró que fuera muy popular. Todo el mundo decía “Dios mío, quiero probar uno”. Pues hoy ha salido a la venta y debo deciros algo: “Por favor no lo compres”.

En mi vida he tenido que preparar tantos frappuccinos. Mis manos están totalmente pegajosas. Tengo mierda de unicornio en mi pelo y en mi nariz. Nada me ha sacado de quicio así en mi vida. Es una auténtica locura. Si nos quieres como baristas no lo pidas.

La gente viene de todas partes: por la derecha, por la izquierda, con el coche o en la barra… y ya no sabemos ni qué servimos. Por el amor de Dios y de todas las cosas buenas del mundo: ¡No pidas el frappuccinno unicornio!"

Oficialmente hoy ha salido a la venta en algunas tiendas de México después de su éxito apabullante en EE.UU.

Cosas que hacer hoy y todos los días: IMAGINAR. #UnicornFrappuccino estará disponible por tiempo limitado y hasta agotar existencias. pic.twitter.com/Ebo1L6JXtV — Starbucks México (@StarbucksMex) 20 de abril de 2017

La bebida llama la atención por su aparente parecido con los colores o tonalidades de la cabellera del animal mitológico y porque estará a la venta durante pocos días y en pocos lugares. Nadie esperaba que Twitter se llenara de mensajes de supuestos baristas de la empresa que reclaman que sus manos acaban hinchadas por el frío y manchadas con tintes artificiales al final de cada jornada laboral.

Por otro lado, Starbucks España ha publicado en sus redes que no tiene intención de ponerlo a la venta pese a que muchos clientes lo están reclamando con persistencia. Los baristas españoles pueden respirar tranquilos.