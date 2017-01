13 restaurantes más bonitos que la vida donde la comida (casi) no importa

El premio Restaurant&Bar Design está dedicado a reconocer el diseño de los mejores bares y restaurantes sin distinción: desde lugares de fast food, pop-ups, cafeterías en aeropuertos, discotecas o coctelerías. Aquí lo que menos importa es si la comida que llega al plato está buena o mala.

Los jueces son más de 50 especialistas en diseño, desde interioristas, arquitectos, responsables de la imagen de grandes cadenas de hoteles y editores de revistas dedicadas a la decoración. Estos son los 13 baresy restaurantes más bonitos del mundo según la decisión del jurado:

1. Mejor bar: Blue Wave (Barcelona, España). Interioristas: El Equipo Creativo

Es una coctelería inspirada dentro de una ola del mar. Se ubica a orillas del puerto náutico de la ciudad condal con grandes yates a la vista. La luz se filtra por le techo como si estuviera debajo del agua del Mediterráneo. Forma parte del club privado OneOcean dentro del puerto. Se necesita recomendación de un socio para acceder.

2. Mejor restaurante del mundo: German Gymnasium (Londres, Reino Unido). Interioristas: Conran & Partners

Vinos franceses, schnapps alemanes, grandes alcoholes para grandes cócteles, mil y una referencias de vinos, cava de cigarros, vodkas, whiskies, ginebras de todas partes y también mezcales y tequilas. Menús vegetarianos, infantiles, para el desayuno, el brunch y el té de las 17 h. De fin de semana, para antes de ir al teatro y para noches de fiesta. Todos con lo mejor de Europa y claros tintes germanos.

3. Mejor restaurante independiente: Tattu (Manchester, Reino Unido). Interioristas: Edwin Pickett

Lo mejor de China y Japón reunidos bajo un árbol del cerezo, entre celosías en madera laqueada negra de la época Ming. Dimsums a tutiplén, tapas asiáticas, estofados y salteados con bien de miso o de picante según el gusto.

4. Mejor techo del mundo de un restaurante: Dacong’s Noodle House (Nanjing, China). Interioristas: The Swimming Pool Studio

Fideos pequineses hechos a mano en ricos caldos de miso. Un plato que es toda una institución en China y que ahora tiene un cuartel general de aúpa: minimalista pero cálido, igual que esta sopa china. Y un premio para ese techo formado por montañas de cubos que crecen hacia el comensal.

5. Mejor discoteca: Flash (Bansko, Bulgaria). MODE

Una discoteca como esta en Bulgaria solamente puede significar una cosa: bailar y beber, beber y bailar, en bucle, hasta que el cuerpo aguante bajo una lámpara de espejos gigantes, entre paredes tapizadas de negro y al son de la música en directo.

6. Mejores superfícies interiores en un restaurante: Tapas Bona Sort (Barcelona, España). Interioristas: Jordi Ginabreda Studio

Tapas españolas en un gran espacio que mezcla la piedra desnuda y vieja con la madera, el cobre, el mármol blanco; sillas tradicionales con otras minimalistas de metal. Nunca han tenido un acompañamiento con tanto estilo las patatas bravas, los pimientos del Padrón, los buñuelos de bacalao o los surtidos de quesos.

7. Mejores exteriores de un restaurante: Torchy’s Tacos (Austin, EE.UU). Interioristas: Chioco Design

Parece salido de una peli futurista rodada en los 80. Una gran superestructura de acero pintada de rojo. Cadena de tacos por todo Austin. Y tienen tacos políticos: los republicanos (salchicha de jalapeño, queso rallado, pico de gallado, salsa de chile poblano) y los demócratas (ternera a la barbacoa con aguacate, queso fresco, cilantro, cebrollas, salsa tomatillo y lima).

8. Mejor bar de Asia: Foxglove (Hong Kong). Interioristas: NC Design & Architecture

Un speakeasy escondido tras una tienda de sombrillas. Cócteles de autor con los mejores alcoholes que pueda soñarse. Azul marino, blanco y dorado como la elegante chaqueta de un marinero, haciendo honor al pasado portuario de la ciudad.

9. Mejor restaurante Oriente Próximo y África: Jo Grilled Food (Tehran, Iran). Interioristas: WhiteRino Design Group

Paredes deslucidas y sillas con grandes ruedas para evitar los ruidos molestos. Techos con las tuberías y el cableado a la vista y un gran plafón de luces activado con poleas mecánicas. Pizzas al curry, ensaladas césar con habas y patatas fritas. La moda gastronómica y interiorista americana pasada por la tradición culinaria de Oriente Medio.

10. Mejor bar de las dos Américas: Kat & Theo (NY). Interioristas: Aviva Collective

Los mejores cócteles se sirven en estos techos bajos y abovedados, en una larga barra de mármol, mientras te sientas en un taburete alto y estilizado o en un gran sofá de piel negra. A medio camino entre una bodega y un bar de la época de los speakeasy, también tiene una cocina suculenta.

11. Mejor restaurante de las dos Américas: Torafuku (Vancouver, Canada). Interioristas: Scott & Scott Architects

El premio se lo lleva Vancouver con este restaurante de cocina panasiática que usa verduras y pescado en abundancia. La guinda la pone un diseño que tiene mucho de minimalismo oriental y de coctelería americana. Sorprende la parquedad en el mobiliario, pero probablemente sea ese el motivo del premio. Less is more.

12. Mejor bar de Europa: Les Bains (París, Francia). Interioristas: RDAI

Taburetes de piel burdeos sobre un tablero de ajedrez. Una barra en forma de U y la cúpula invertida del techo dan al local todo el aspecto de una boca que se abre para beberse un par de los buenos copazos que sirven aquí en un ejemplo del mejor savoir faire francés. ¡Salud!

13. Mejor bar de Australia y el Pacífico: Pink Moon Saloon (Adelaida, Australia). Interioristas: Sans-Arc Studio

Su interior 100% de madera da la sensación de que entras a una cabaña en el bosque. O a una sauna. Pero no. Aquí, a miles de kilómetros de Andalucía, es posible encontrar un cóctel con el vino Palo Cortao'. Y además: cervezas de barril, en botella, selección de vinos locales.