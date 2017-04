Fran Rivera, de profesión torero, fue invitado a dar el pregón de Semana Santa en Elda, Alicante. Pero lejos de encontrarse la plaza tranquila, recibió el rechazo de los antitaurinos, que se congregaron para silbarle y boicotear su intervención en la fiestas. Porque como los animalistas denunciaron, lo de Fran Rivera no era un simple pregón sino que cobraría por “ir a limpiar, al mismo tiempo, la imagen de la tauromaquia”.

“Lo traerá una asociación que recibe grandes sumas de dinero público. O lo que es lo mismo, se va a usar dinero público para hacer promoción de la tauromaquia en unas importantes fiestas de la vecina localidad de Elda”, denunciaban desde Marea Jove Vinalopó Mitjà y la Plataforma Animalista Villena, los convocantes de la concentración.

Como no le hizo ninguna gracia el abucheo, el torero, que fue invitado al programa Espejo Público del canal Antena 3, donde aprovechó para disparar contra los animalistas. Sus primeras palabras fueron: "Hoy es martes santo, que eso es mucho más bonito que hablar de estos pobres almas". Y añadió: “Yo tengo una pregunta, ¿para ser antitaurino hay que dejar de ducharse? Porque es que tienen una mala pinta tremenda”. Incluso una invitada, al escuchar la protesta de "no con nuestro dinero" comentó para el plató pensando que no se la escucharía: "¡Pero si ellos no tienen dinero!", como puede verse en el minuto 0:11 del vídeo anterior.

La respuesta del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) no se ha hecho esperar:

No, Fran Rivera, para ser antitaurino solo hace falta empatía y compasión hacia el maltrato animal. #MisiónAbolición https://t.co/LHlYNtfxCT — PACMA (@PartidoPACMA) 11 de abril de 2017

Las redes han seguido el hashtag que proponía el PACMA para contestar al diestro:

No hace falta ducharse porque no nos manchamos con sangre 🤘🏻 @PartidoPACMA #MisionAbolicion — Miguel Ángel Álvarez (@miguelin_alfe) 11 de abril de 2017

Lo que ennoblece a un pueblo no es mantener las tradiciones ciegamente, es la capacidad para desprenderse de la crueldad 👏👏 #MisionAbolicion https://t.co/i0FF59kUnL — Miguel (@Mem_89z) 11 de abril de 2017