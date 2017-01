11 alimentos que envejecen más lento que los humanos

Hay una serie de alimentos a los que parece que no les afecte el paso de los años. Pero que nadie se engañe: todos los alimentos se deterioran en algún momento u otro. Lo que sí es cierto es que no lo hacen a la misma velocidad. Algunos tardan años y otros toda una vida.

Aunque pase el tiempo, hay alimentos que son perfectamente comestibles y seguros, si bien pueden perder algunas de sus propiedades nutricionales o aquello que los hace, por ejemplo, sabrosos o crujientes. Pero tanto para los lonjevos como para los más perecederos, los enemigos son los mismos: la humedad y las altas temperaturas.

Porque donde hay agua, hay vida, es decir, bacterias y hongos que degradan los alimentos y los hacen desaconsejables para el consumo humano. Y las temperaturas altas suelen incrementar la proliferación de microorganismos.

Por lo tanto, para conservar cualquier alimento es necesario que se envase de manera que lo proteja de la humedad y que se mantenga a una temperatura más bien baja.

Estos son los 11 alimentos que ganan la batalla a la fecha de caducidad y que todo paranoico debería guardar en su búnker particular. No permiten mucha variedad, pero supongo que no esperabas que lo más sabroso fuera lo más eterno:

1. Arroz blanco

Si se guarda en un recipiente hermético, dice Eatbydate que el arroz blanco puede aguantar hasta 30 años. Tal vez no saldrá la mejor paella pero en caso de urgencia se puede comer sin ningún peligro.

2. Miel

Las abejas transforman el néctar de las flores gracias a unas enzimas que lo convierten en miel, que tiene un ph ácido muy alto y muy poca humedad. Esto hace que para las bacterias sea imposible crecer en ese medio. Y el sellado de los botes de miel acaba de preservarla. La miel más antigua tiene alrededor de 5.500 años, según contó el Smithsonian.

3. Sal

El cloruro de sodio que compone la sal es un mineral que precisamente se ha empleado durante siglos para preservar comida, ya que le quita la humedad. Pero la mayoría de sal de mesa tiene yodo y eso hace que se reduzca su fecha de caducidad hasta 5 año, afirma Mental Floss.

4. Salsa de soja

Según Eatbydate, una vez abierta, la botella puede aguantar años en la nevera.

5. Azúcar

Envasado herméticamente para evitar que se humedezca y en palabras de Still Tasty el azúcar no caduca.

6. Legumbres secas

Investigadores de la Universidad de Brigham han comprobado que tras 30 años, las judías secas pueden consumirse sin ningún riesgo, aunque el sabor y la textura se resienten.

7. Sirope de arce

Gracias a su resistencia al crecimiento de bacterias y hongos, el sirope de arce dura para siempre, según la Asociación de Productores de Sirope de Arce de Massachusetts.

8. Leche en polvo

Aunque no sabe tan bien como la leche fresca, una de las principales razones por las que existe es por su larga duración, según USA Emergency Supply.

9. Alcohol de alta graduación

Whisky, ginebra, ron, vodka. Tal y como dice Serious Eats, odos ellos se pueden consumir tras muchos años después de abiertos, aunque tal vez algunos milímetros se hayan evaporado y el sabor haya cambiado notablemente.

10. Pasta

La pasta seca dura entre 2 y 3 años más después de la fecha de caducidad que indica en el paquete, según la web Doesitgoesbad.

11. Fruta deshidratada

Las pasas, los orejones, los dátiles y otras frutas secas pueden durar hasta 2 años si se almacenan de forma correcta, según Eatbydate.