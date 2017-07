SlimCado, la competencia del aguacate mexicano no gusta a nadie

Art PlayGround

No, SlimCado no es el aguacate de Carlos Slim.

Es una versión light de la fruta, pero el doble de grande. ¿Estamos ante un milagro? ¿Conseguirán hacerse más populares que los ricos aguacates mexicanos? Parece que no.

Esta variedad, llamada Hardee, la está produciendo la empresa Brooks Tropicals, en Florida, para competir en el mercado estadounidense, que tiene como objetivo hacerse con el 1% de un mercado en el que reina la variedad Haas con 95% de las ventas. Eso equivale, ni más ni menos, a la friolera de 5.38 billones de dólares anuales. La mayoría se importa desde México, que es el mayor productor mundial de la fruta y donde incluso llegó a ser el producto estrella de una mafia, o se cultiva en California.

El aguacate light no ha sufrido ninguna modificación genética para ponerlo a dieta, sino que es una variedad que tiene una menor proporción de grasa y con la piel lisa, verde clara y brillante cuando todavía no está al punto y rojiza cuando ha madurado. Pero, ¿qué es un aguacate sin esa cremosidad de la grasa vegetal? Algo parecido a un trozo de poliestireno. O por lo menos, eso es lo que piensan sus detractores:

Las editoras de Cooking Light mantuvieron esta conversación al probarlo que dejó bien claro su opinión:

-Esta noche he probado el slimcado. Por favor, nunca lo recomendemos. Nunca.

-¡Oh, dios! ¡Lo odio! Resbaladizo y acuoso. Asqueroso. Te lo quería decir.

(...)

-También sabe como si lo hubieran dejado demasiado cerca de unos mangos. Es super dulce. ¡Esto tendría que ser ilegal!

-Ha arruinado mi sandwich. El pan se ha quedado remojado. Qué asco. El mío no sabía a nada.

En Twitter, el Slimcado también recibió su merecido.

"¡Estos aguacates son asquerosos! ¡No tienen el sabor de un aguacate verde! ¡No los compres!".

"¿Qué es un Slimcado? Un discurso de odio contra los aguacates REALES".

"¿Cómo diantres van a ayudarte los Slimcados a perder peso si tienen tres veces el tamaño de un aguacate normal?".

"Acabo de probar esta marca diferente de aguacates llamada Slimcados de Florida. No saben a nada... ni para mal, ni para bien".

What's a Slimcado?! Hate speech against REAL avacados. #slimcados — CrainBramp (@crainbramp) 10 de junio de 2016

How are #Slimcados supposed to help you lose weight, when they're thrice the size of regular avocados? — mike potts (@penguido) 13 de diciembre de 2013