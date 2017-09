Así es la aeorlínea rusa que esconde a sus empleadas "viejas, gordas y feas"

Más de 600 empleadas de la aerolínea nacional rusa Aeroflot han sido afectadas este año por una polémica medida: recortes de hasta el 30% del sueldo por no caber en una talla 40. Por suerte, la denuncia presentada por las azafatas Evegenia Magurina e Irina Ierusalimskaya ha acabado por darles la razón.

Todo empezó el año pasado, según cuenta Magurina para The Guardian, cuando Aeroflot fotografió, midió y en algunos casos pesó a la tripulación de cabina. A Evgenia le dijeron que tenía “grandes mofletes y un gran pecho” y que debería usar un sujetador deportivo.

Pero el golpe final llegó más tarde: “Aeroflot presentó un documento que decía que el éxito de una azafata depende de su talla. Por su puesto, esto dolió y me ofendió personalmente”, dice Magurina. Y en octubre se dio cuenta que su paga había sido recortada y se prescindió de ella en los vuelos de larga distancia, que son más lucrativos. Las empleadas que no encajaban en la talla 40 fueron relegadas al vuelo nacional a la ciudad de Nizhny Novgorod, “para que nadie nos viera”, señala esta azafata con 7 años de experiencia en Aeroflot.

Cuando confrontó a sus jefes, le dijeron que se pasaba del límite que Aeroflot permite para su tripulación de cabina: una talla 48 rusa, es decir, sobre la 40 españolas y la talla 8 norteamericana. Así que pasó a consultarlo con su abogado y a hablarlo con otras compañeras afectadas, que se han autodenominado STS, unas siglas en ruso que significan “Viejas, gordas y feas”.

“Primero me quedé en shock. No tenía sentido. ¿Cómo te iban a pagar menos por tu talla? Eres una persona que va a rescatar a la gente en caso de accidente, ¿cómo pueden hacer que la belleza o tu ropa sea una prioridad? Imagina si escogieran a los médicos por su belleza. O los jueces tuvieran una talla de vestido especial. Parecería absurdo”. Sergey Magurin, el abogado que las representó en la primera instancia, afirma que también ha habido reducciones para los hombres pero ninguno ha apelado a los tribunales.

Dos miembros masculinos de los veinticinco que conforman el consejo público de Aeroflot (que sólo cuenta con 5 mujeres de Pavel Danilin y Nikita Krichevsky) comparecieron en una rueda de prensa para justificar esta política que prima el aspecto de sus empleados frente a la profesionalidad.

”Aeroflot es una compañía premium parte de la razón por la que la gente paga más por sus billetes es por la apariencia de sus empleadas”, dijo Pavel Danilin, sacando a relucir que una encuesta a los pasajeros demostraba que el 92% de ellos quiere “ver azafatas que entren en las tallas de las que estamos hablando”.

Krichevsky, por su lado, dijo que las multas no tenían que verse como un recorte en el salario, sino como un incentivo para perder peso y que las empleadas tendrían que estar contentas porque la compañía cuida de su salud. Para rematar, añadió que si no les gustaban las condiciones, que dimitieran, y que no entendía por qué se veía como un objetivo poco realista bajar de peso hasta caber en una talla: “Yo pesaba 103 kilos y ahora peso 80. Solamente corregí mis hábitos y perdí peso”. Y también dio otro argumento: que esta medida se requería para obtener la quinta estrella de calidad que otorga la auditoría Skytrax.

El corresponsal de The Guardian en Moscú afirma que atacó personalmente a Magurina, mencionando sus “grandes pechos” y diciendo que le pareció sospechoso que no quisiera reunirse con la compañía sin presencia de un abogado, lo cual es un derecho indiscutible. Acusó también a las denunciantes de querer “manchar el nombre de la compañía estatal”.

Tras estas declaraciones bochornosas, la compañía emitió un comunicado en el que razonaba que tener a una tripulación que pese muchos kilos cuesta más combustible y que la medida también se tomaba porque los pasillos de los aviones son estrechos y por la salud de la tripulación, no solamente por su apariencia. Asimismo, explicó que esos dos hombres del consejo público habían aparecido en la rueda de prensa por iniciativa propia y que sus comentarios no reflejaban necesariamente la posición de la aerolínea, a pesar de que en su web se indica que los consejeros tienen la función “de explicar la posición de Aeroflot al público”.

Pero finalmente, las cortes han dado la razón a Ierusalimskaya y Magurina (que vieron como los tribunales locales descartaban su caso) aunque la compensación es mucho más baja que el medio millón de rublos (7.264 euros) en daños y prejuicios que pedía Magurina para cubrir los costes del proceso. Las dos demandantes han recibido 160 y 247 euros respectivamente y 72 euros para las dos en conceptos de daños. Ksenia Michaylichenko, la abogada que ha ganado la victoria parcial este septiembre, lo expresó así: “definitivamente es una victoria. Esta denuncia no es por dinero. Queríamos que las cortes confirmaran que no puedes tratar así a la gente".

“Espero que esto supongo que las mujeres sean más valientes en luchar por sus derechos”, dijo Magurina, y recordó a una compañera que se había puesto enferma de ayunar para llegar a la talla que la aerolínea pedía.

