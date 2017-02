Miles de restaurantes de EEUU no abrirán hoy para apoyar a los trabajadores latinos

Hoy 16 de Febrero es Un Día Sin Inmigrantes y, a estas horas, la jornada en defensa de la comunidad migrante ya es trending topic en EE.UU.

Miles de inmigrantes abandonarán sus puestos de trabajo para salir a manifestarse a las calles. Y así se verá cómo afectaría a la actividad de las ciudades si una ola racista acabase con la comunidad latinoamericana.

Muchos chefs y propietarios de restaurantes han aceptado de buen grado que sus trabajadores salieran de sus cocinas para decir: “Señor Presidente, sin nosotros y nuestra contribución este país se paraliza”. Hay que recordar una cifra que no engaña a nadie: el 20% de los cocineros y el 38% de los lavaplatos de EEUU son inmigrantes ilegales, tal y como se explicaba en este artículo.

Y han mostrado su apoyo a la medida de distintos modos: cierran completamente sus cocinas, ofrecen un menú más reducido por la ausencia de parte del personal y no castigarán a los que participen de la reivindicación.

En otros restaurantes los compañeros de los trabajadores inmigrantes recogerán las propinas para ellos y un porcentaje de las bebidas de esta noche irán para el Consejo Americano de la Inmigración u otras organizaciones de apoyo.

Solamente en Philadelphia tres cuartos de la comunidad inmigrante trabaja en la industria de la hostelería, que se ha volcado en respaldarlos con 34 restaurantes y 2 cadenas.

La protesta pide a los inmigrantes con y sin papeles y a las personas que los apoyen que se abstengan de ir a trabajar, de abrir sus negocios, de llevar a sus hijos a la escuela y de comprar nada durante todo el día de hoy.

No han tardado en aparecer las voces partidarias en la red (también desde #DayWithoutImmigrants) provenientes de estados como California, Texas, Maryland, Illinois, Massachussets, Nueva York y muchos otros.

#UnDíaSinInmigrantes es como un día sin sol

#ADayWithoutImmigrants is like a day without sunshine

“Hoy no hay niños en la escuela. Estoy orgullosa pero a la vez triste. #UnDíaSinInmigrantes es un día en el que America se paraliza”.

There are no kids in school today. Feeling proud but also sad. #ADayWithoutImmigrants is a day when America stops.