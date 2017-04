Trump tiene un botón especial en el escritorio solo para pedir Coca-Cola

"Es un tipo de presidencia diferente", señaló Donald Trump en una entrevista a Associated Press, realizada tras los 100 primeros días del nuevo presidente al frente de la Casa Blanca. Y no hay ninguna duda. Acostumbrado a los grandes lujos y aficionado a las bebidas carbonatadas, Trump ha moldeado el Despacho Oval a sus necesidades.

Desde el escritorio Resolute, el más importante de la Casa Blanca por ser el del presidente, se han tomado decisiones trascendentales, y otras curiosas. Donald Trump, por su parte, ha decido instalar un botón especial para que al presionarlo, el mayordomo le traiga una refrescante Coca-Cola. Según Business Insider, este es el botón en concreto:

"Al presionar el botón rojo del escritorio Resolute, que los presidentes usaron durante décadas, el mayordomo de la Casa Blanca enseguida llegó con una Coca-Cola para el presidente", señaló la periodista de AP, Julie Pace.

El hecho de la existencia de este botón había pasado desapercibido hasta la entrevista con Associated Press. Fue la editora del New York Times, Amy Ficus quién se percató del detalle y lo hizo viral a través de Twitter.

Trump has a button on his desk he can press and a butler brings him a Coke https://t.co/RbaJFTiiA1 pic.twitter.com/74lFLs4rvy