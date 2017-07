Un ex trabajador de McDonald's muestra la porquería acumulada en las máquinas de helado

Un usuario de Twitter que dice ser empleado de McDonald’s ha subido a su cuenta unas imágenes que van a quitarte las ganas de comer ningún otro helado más del gigante hamburguesero:

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce — nick (@phuckyounick) 14 de julio de 2017

"Si te lo estás preguntando todo esto sale de la máquina de helados de McDonald's..."

Ya lleva casi 14 mil retuits y ha explicado que aunque esa suciedad parezca la típica grasa que se deposita en las parillas de asar las hamburguesas, proviene de esta máquina de helados:

This is the side of the ice cream machine! It's not from a grease trap pic.twitter.com/nMpnFxAvZ4 — nick (@phuckyounick) 17 de julio de 2017

"¡Este es el lado oculto de la máquina de helados! No es un contenedor de grasa"

De hecho, ha considerado que ya que estaba, iba a enseñar al mundo más imágenes de cómo funcionan las cosas en el local en el que trabajaba y del que le despidieron porque, según dijo, lo planeó:“El encargado del local me dijo que llamaría a la policía por calumnias… pues adelante. Las calumnias son mentiras, yo tuiteé fotos de verdades”.

Since I'm exposing McDonald's I might as well show y'all what y'all really eating... fresh out the freezer. pic.twitter.com/KZ7Ao1kWsR — nick (@phuckyounick) 18 de julio de 2017

The store manager said she was calling the police on me for slander... go ahead. Slander is lies, I tweeted pictures of truths. — nick (@phuckyounick) 19 de julio de 2017

