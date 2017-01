Los consumidores boicotean a Starbucks por apoyar a los refugiados

"Estimados socios, hoy escribo con profunda preocupación, un gran peso en el corazón y una promesa firme". Nunca antes Howard Schultz, CEO fundador de Starbucks, había escrito una carta abierta a todos sus socios, empleados y clientes con un mensaje en primera persona. El 29 de enero la web de la compañía cafetera amanecía con un texto claro, contundente y directo contra la nueva orden de la administración Trump sobre la entrada de refugiados en EE.UU.

Lo que no esperaba casi nadie es que en las redes sociales haría más ruido la campaña para boicotear a la cadena cafetera que los apoyos a su iniciativa.

"Estamos viviendo un momento sin precedentes, una época convulsa en la que debemos ser testigos de la conciencia de nuestro país porque la promesa del sueño americano se está poniendo en entredicho", seguía el texto.

Son palabras literales del fundador de la compañía que, afortunadamente, no está solo en su empeño. Su carta se publicó conjuntamente con las declaraciones de las principales compañías de Estados Unidos, incluyendo a Alphabet, Amazon, Ford, Goldman Sachs, Facebook, Google y Microsoft.

El texto prosigue:"Escucho la alarma que resuena en la sociedad. Los derechos humanos que hemos dado por sentados durante tanto tiempo están siendo atacados y deseo utilizar una forma más rápida y más inmediata de comunicación para conectar con ustedes". Aprovecha la oportunidad para anunciar acciones específicas de la compañía que " no se quedará de brazos cruzados ni en silencio ante la incertidumbre que no deja de crecer con cada día que pasa".

Estas son las 4 acciones que Starbucks tomará como respuesta a Trump:

1. Apoyo a los refugiados menores de edad

"Soporte incondicional por todo el país a la plataforma "DREAMers", un programa de acción dirigido a los niños y jóvenes refugiados recién llegados (DACA). Casi tres cuartas partes de un millón de trabajadores ayudan a las comunidades más débiles gracias a este programa. Starbucks ha decidido reembolsar el pago bienal que se cobra para permanecer en el programa".

2. Contratación de refugiados

"Hay más de 65 millones de ciudadanos del mundo reconocidos como refugiados según las Naciones Unidas, y estamos desarrollando planes para contratar a 10.000 de ellos durante los próximos cinco años en los 75 países de todo el mundo en los que Starbucks hace negocios".

3. Construir puentes, no muros con México

"Hemos abiertos al público en México desde 2002, y desde entonces se han abierto casi 600 tiendas en 60 ciudades de todo el país con cerca de 7.000 trabajadores mexicanos. Anunciamos la creación de un centro de apoyo a los agricultores en Chiapas para ayudar a acelerar nuestra capacidad colectiva para crecer y exportar algunos de los mejores cafés del mundo de esta región y la donación de más de 2 millones de dólares para apoyar los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y la calidad del agua de las comunidades productoras de café en Oaxaca. También vamos a ampliar la iniciativa de este año para generar otros cuatro millones de donaciones de árboles porque seguiremos invirtiendo en este mercado tan criticado recientemente".

4. Compromiso con la salud

"Todos los empleados siempre tendrán acceso a un seguro médico a través de Starbucks. Muchos trabajadores se han preocupado tras las nuevas acciones del gobierno porque ponen en peligro la Ley de Asistencia Asequible.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar y la cadena cafetera cuenta con movimientos a favor y en contra. Sorprende el hashtag #BoycottStarbucks que ayer por la noche fue tendencia en Twitter. Algunos clientes están amenazando con boicotear el gigante del café después de la carta abierta del fundador de Starbucks.

"Al escuchar su decisión de contratar a 10.000 refugiados en lugar de contratar a estadounidenses no voy a gastar más dinero en Starbucks," escribió un usuario en el muro de la página de Facebook de Starbucks.

#BoycottStarbucksWe put Trump in the White House We can Put Starbucks out of businessThey want to hire refugees over Americans go 4 it!