StarBurka o cómo la ultraderecha boicotea Starbucks en Madrid

Starbucks anunciaba el pasado 29 de enero que contrataría a 10.000 refugiados para trabajar en sus cafeterías. La polémica estalló en Internet: bajo un #boycottStarbucks se expresó la disconformidad y con un #SupportStarbucks el apoyo. Ahora el colectivo ultraderechista Hogar Social de Madrid vuelve a la carga mediante #StarBurka para hacer oír su repulsión y su ira ante la medida solidaria.

Es por este motivo que han decidido enganchar pegatinas con un nuevo logo en los Starbucks de la capital española: en ella se ve a una mujer cubierta con un Burka rodeada por las palabras “StarBurka” y “Refugees”, seguido de otro cartel que reza “Aquí se contrata a refugiados mientras tú estás en paro”, como si lo uno y lo otro tuviera algún tipo de relación lógica.

Melisa Domínguez, la líder de esta organización que solamente reparte comida entre españoles sin recursos, tuiteaba:

Si bien la cifra de contrataciones que propone la cadena de cafeterías es bastante menor puesto que en el mundo hay 65 millones de refugiados 25.085 Starbucks, este colectivo xenófobo ve como un ataque al país el 18,5% de españoles que engrosan las listas del paro (según Expansión, y no el 23% que anuncian en su Twitter) no sean elegibles para preparar cafés en la multinacional.

El hashtag e incluso los primeros fotomontajes de StarBurka ya habían sido usado en la red a finales de enero con la finalidad contraria a la que los racistas del Hogar de Madrid lo emplean ahora. En aquellos casos, se celebraba la propuesta de Starbucks y se daba la bienvenida a los refugiados.

Take my barista job. I will train my replacement. We must stand up against Trump. #StarBurka #BoycottStarbucks #RefugeeLivesMatter pic.twitter.com/1VedFLWCHS

Un día más tarde, los contrarios a la medida se apropiaban de la imagen para revertir su significado:

America! It still means something to some of US! Starburka made its choice and it wasn't for US! #Boycott!! is a go! pic.twitter.com/iVk9gWWi1z