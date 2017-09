Este es el primer chef del mundo que exige no aparecer en la Guía Michelin

“He solicitado a la Guía Michelin no aparecer más en su selección a partir de 2018 y no ser recompensado con la distinción de las estrellas”. Así de claro lo decía el chef Sébastien Bras, del triestrellado restaurante Le Suquet, en Aubrac (Francia). Lo dijo en un vídeo que colgó en su cuenta oficial de Facebook y es algo histórico porque nadie antes lo había solicitado de una manera tan contundente.

Y a la Guía Michelin le ha cogido por sorpresa: “Es la primera vez que un chef pide no aparecer más en la guía, tomamos nota y lo respetamos. Nuestros equipos examinarán la petición y reflexionaremos sobre lo que tenemos que hacer. La Guía Michelin no se hace para los restauradores, sino para los clientes, y en la atribución de las distinciones también reside su independencia”, dijo la miembro del comité ejecutivo del grupo Michelin, Claire Dorland-Clauze.

Pero por lo que ha dicho Bras, parece que esto no es ningún capricho y que no hay vuelta atrás: “Hoy, con 46 años, quiero dar un nuevo sentido a la vida. Mi vida profesional. Mi vida en general. Y redefinir eso que es esencial para mí”. “Puede que pierda en popularidad, pero lo acepto, lo asumo”, dijo para AFP. “Voy a poder sentirme libre, sin preguntarme si mis creaciones van a complacer o no a los inspectores de la Michelin”, añadió para AFP. Sus razones son lógicas, comprensibles y compartidas por otros chefs.

“Hace 25 años que con Véronique, mi esposa, participamos en la apertura de Le Suquet con mis padres. Hace 10 años que tomamos las riendas de este negocio familiar. Fue un gran reto y una gran fuente de satisfacciones por todas las mejoras que aportamos al negocio. S í, muchas satisfacciones, pero también una gran presión que ocasiona, inevitablemente, la distinción de las tres estrellas que se nos concedieron en 1999. Durante 10 años, con Véronique, hemos tomado el relevo de este desafío con éxito. Pero hoy deseamos que nuestro espíritu sea libre para continuar serenamente, sin tensión, a dar vida a nuestro restaurante con una cocina, una bienvenida, un servicio que sean la expresión del estado de nuestro espíritu, de nuestro territorio”.

A esta tensión a la que alude el chef hay que sumarle que él, Sébastien, es hijo de Michel Bras, uno de los chefs vivos de referencia y más importantes del mundo, por lo que la exigencia para mantener el nivel del restaurante que abrió su padre debe haber sido extenuante.

Porque es bien sabido que a veces, las estrellas Michelin, más que lucirlas en la pechera son una carga (los casos más extremos los tenemos en los suicidios de Bernard Loiseau y Benoît Violier). Aunque su criterio se haya modernizado con el tiempo, todavía es para muchos una institución caduca e incluso prescindible. El chef Anthony Bourdain, que nunca se corta un pelo, opinaba así sobre ella:

“Las únicas personas a las que importan las estrellas Michelin en Nueva York son los franceses… Podríamos vivir sin ellas perfectamente. La Michelin es muy generosa con algunos chefs con los que tiene una relación. Y es dura e incluso punitiva con otros. Es como una salchicha: nadie quiere ver cómo demonios se hace”. Y añadía: “La principal tarea de la Guía es mantenerse en el negocio con la misma relevancia, asegurándose otros 10 años de chefs besándoles el culo… ¿Qué harían sin chefs? Los veo esencialmente como una organización depredadora”.

Bourdain intentaba ponerse también en la piel de los chefs que han peleado por conseguir estas distinciones: “Han trabajado 17 horas al día, siete días a la semana, durante la mayor parte de su carrera. Su autoimagen (creatividad, inversión de tiempo, cada bocado de comida que preparan) importa. Cada palabra negativa en Yelp importa. Y por eso perder una estrella significa mucho. Les duele personalmente. Su identidad y quien ellos son —en su esencia— se envuelve en la percepción y reacción de la gente sobre su comida”.

Pero, por si fuera poco, a parte de este cansancio, la presión por mantener o ganar estrellas y el miedo de perderlas y la mala reputación que les pueda generar, hay más motivos que llevan a los chefs a decidir arrojar los premios por la ventana. Algunos sienten que trabajan para la guía, que premia la consistencia casi por encima de todo, y que para cumplir con este requisito su libertad y espontaneidad se ha visto coartada.

Asimismo, les afecta ver cómo cambia la percepción de su restaurante ante los clientes. Lo que antes era un lugar donde comer bien con asiduidad, ahora es además un lugar donde la mayoría de gente acude solamente con motivo de una ocasión especial. Esto quiere decir que la clientela, debido al cambio de ambiente y probablemente a la subida de los precios, se desintegra. Quien acude ahora al restaurante atraído por la luz de las estrellas, quiere comprobar qué lo hace tan perfecto para merecer el galardón de la guía. Y quiere comer los platos que han dado más que hablar y, por encima de todo, un poco de show: espera una sorpresa, o varias.

Y lo que tampoco se puede ignorar es el elevado coste económico de mantener las estrellas. Como dijo Antonio Pita para The Star: “Los beneficios son una de las paradojas de los restaurantes Michelin. Un café popular de barrio que sea popular, comparativamente, obtiene más beneficios de vender cafés y pastas que un restaurante con tres estrellas que cobra 400 dólares por persona. Los grandes márgenes no vienen de las cuentas que pagan los comensales contentos, sino de las actividades paralelas conectadas al estrellato Michelin, como servicios de publicidad, shows de cocina y negocios hoteleros”.