Salt Bae, el primer meme que arrasa Internet en 2017 es este sensual chef

¿Alguna vez, mientras te mirabas con asco y pena en el espejo, te has preguntado "Dónde estará el cabronazo que se quedó con todo el sex appeal que a mí me falta"? Pues tenemos una sorpresa: al fin han encontrado a ese sensual bastardo.

Tenemos el honor de presentar al primer meme oficial de 2017: #SaltBae.

Seversiniz dedi Una foto publicada por nusr_et (@nusr_et) el 8 de Oct de 2016 a la(s) 12:16 PDT

El pasado fin de semana este vídeo empezó a reventarlo en Internet.

Ottoman steak 🔪 Un vídeo publicado por nusr_et (@nusr_et) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 2:44 PST

En él vemos a Nusret Gökçe, un chef turco cuya sensualidad tratando la carne ha fascinado y perturbado a partes iguales.

With every #Saltbae video I feel as uncomfortable as I would if I was watching porn with my own parents. pic.twitter.com/sMpUosEKMQ — Gena-mour Barrett (@SmileGena) 8 de enero de 2017

"Con cada vídeo de Salt Bae me siento tan incómoda como si estuviera viendo porno con mis propios padres".

Gökçe es chef y dueño de la popular cadena de restaurantes Nusr-Et Steakhouse en Estambul. Por su gran cantidad de seguidores en Instagram podemos deducir que, antes de su salto al estrellato internacional de los últimos días, ya era como poco famoso a nivel municipal.

Su juego de muñeca lanzando la sal en seguida se convirtió en la representación perfecta de ese puntito extra que todos damos de cuando en vez a nuestras cosas.

When your sibling is already getting shouted at and you remind your mum of other bad things they have done pic.twitter.com/X8Z4zXeRyX — #TwoKGiveaway (@90sTalha) 8 de enero de 2017

"Cuando a tus hermanos ya les están echando la bronca y le recuerdas a tu madre otras de las cosas malas que han hecho".

When someone is making plans you have no intention of going to, so you add "what time?" For decoration https://t.co/PwAJ3HhrNO — M E L A T O (@tuche616) 7 de enero de 2017

"Cuando alguien está organizando planes a los que no tienes ninguna intención de ir, pero preguntas '¿A qué hora?' para decorar".

when your makeup is almost complete but you still gotta add that touch of highlight pic.twitter.com/RzNbTbymor — ya like jazz? (@hanxine) 7 de enero de 2017

"Cuando tu maquillaje está casi listo pero todavía tienes que añadirle ese toque de iluminador".

Da igual cuánto te esfuerces, sabes que nunca llegarás a molar tanto como Salt Bae.

You vs the man she tells you not to worry about pic.twitter.com/QeXqj8upj2 — ™ (@elBeardedBandit) 7 de enero de 2017

"Tú vs el hombre del que ella te dice que no te preocupes".

De hecho, si Salt Bae te dijera ven, lo dejerías todo.

Jamás se me había antojado ser un pedazo de carne (っ˘ڡ˘ς) #saltbae pic.twitter.com/5CXqJMrLkD — Dorian Gay 🖤 (@MrJedah) 9 de enero de 2017

Bueno, incluso aunque no te dijera ven, tú irías, porque el atractivo misterioso de Salt Bae está por encima del bien y del mal.

"Esto es porno".

Es pura magia.

Es el hijo de Dios.

Aunque seas vegetariano, encontrarás la forma de gestionar esa terrible culpa que te corroe por encontrarlo tan jodidamente sexy.

These vegan girls must be feeling proper left out after all this salt babe stuff ....so #saltbae pic.twitter.com/FJGlkA8bvX — AAAAAHHHA (@7_concept1) 9 de enero de 2017

"Las chicas veganas deben sentirse muy fuera de lugar después de toda esta movida con Salt Bae, así que...".

Salt Bae no se quita las gafas porque su mirada es tan intensa que podría dejar embarazado a cualquiera en un solo pestañeo. Algunos dicen que estos 9 niños son descendencia de este semental.

Ailesiyle vakit geçirmeyen adam gercek bir adam degildir🔪 Una foto publicada por nusr_et (@nusr_et) el 13 de Sep de 2016 a la(s) 7:35 PDT

Aunque nos haya robado el corazón, tenemos que asumir la realidad...

So I finally saw #saltbae and it was everything I imagined. Mommy, I love him🖤🤗 — Inzlay (@inzlay) 10 de enero de 2017

"Finalmente he visto a Salt Bae y es todo lo que había imaginado. Mamá, le amo".

Salt Bae es un sueño, una fantasía inalcanzable, y tenemos que asumir que nunca podremos poseerlo. Solo pedimos a Apple este pequeño detalle para poder sobrellevar nuestra resignación con algo de dignidad.

"Apple, haz esto realidad".