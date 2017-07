Robbie Williams sufre un extraño trastorno que le obliga a comer dormido

Ser Robbie Williams debe ser complicado. El exvocalista de Take That lleva años apareciendo en los tabloides ingleses por cuestiones ajenas a la música. Primero fue su amor por la ufología, ahora el sobrepeso del que hace gala en cada aparición pública. Para evitar suspicacias, el cantante ha aclarado que su cambio físico responde a una enfermedad. Robbie Williams lleva un año luchando contra el NS-RED (Nocturnal Sleep-Related Eating Disorder), un desorden alimenticio relacionado con el sueño.

Así lo explica en su nuevo videoblog: “Estoy completamente dormido, me levanto y voy a comer. No lo hago a propósito y no soy consciente de que lo hago, pero pasa. Además, aparentemente, mientras duermo no quiero kale. Quiero azúcar a montones. Como podéis imaginar ha sido muy extraño. Apenas puedo comer porquerías durante el día porque ya lo hago mientras duermo”, revela.

Pese a modificar su dieta, la extraña rutina de Robbie Williams no está categorizada como un desorden alimentario. Dadas sus características los investigadores consideran que en realidad responde a un trastorno del sueño.

Según la web Anred –especializada en trastornos de la alimentación–, entre un uno y un tres por ciento de la población mundial sufre el NS-RED, un problema que puede ser crónico o esporádico.

Los alimentos consumidos tras las excursiones nocturnas al frigorífico suelen tener un alto contenido en grasa y azúcar, sustancias de las que procuramos mantenernos alejados cuando estamos despiertos. En otras ocasiones, siempre según la web, los enfermos de NS-RED devoran combinaciones imposibles: perrito caliente con mantequilla, tocino crudo con mayonesa, etc.

"La mayoría de la gente que sufre NS-RED suele ser muy ansiosa, personas que hacen dieta durante el día y se van a la cama hambrientas”, explica el doctor Robert Auger a The Huffington Post.

Aunque la ciencia no ha descubierto un desencadenante evidente, los expertos recomiendan tratar el trastorno atajando el estrés mediante la reducción de la cafeína o el alcohol.

Falta por ver si Robbie sigue este consejo. Lo comprobaremos, cada poco tiempo, en las páginas de los tabloides británicos.