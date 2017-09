Un policía multa y confisca todo el dinero a un vendedor ambulante en California

En febrero escribíamos sobre la protección que Los Angeles iba a dar a los vendedores ambulantes ilegales. Pero en julio teníamos que informar sobre la agresión que sufrió un vendedor en la misma ciudad. Este fin de semana, el caso ha sido otro: un policía multaba y requisaba el dinero de un vendedor ambulante de perritos calientes en el campus de la Universidad de California en Berkeley.

Juan, que estaba vendiendo sus hotdogs en el campus con ocasión del partido de fútbol americano entre California y Weber State, tuvo que entregar la cartera a los agentes para que la registraran y se llevaran el dinero que en ella había. No entendía el porqué, pero el estudiante, actor y productor, Martín Flores, que en ese momento quería comprarse un bocado, grabó en vídeo la escena, intentó frenar al agente y le explicó a Juan lo que pasaba.

“Así es como funciona”, dijo el agente Sean Aranas. “Lo llevaremos ante juez y el juez decidirá si está bien o no. Esto es la ley y el orden en acción”.

“Ley y orden para unos pocos. Esto no está bien. Esto no está bien”, repetía Flores, que le indicaba a los agentes que a pocos metros había mucha gente bebiendo alcohol en el campus, algo que no está permitido. “¿A que no nos has llamado por eso, eh?”, le decía el agente.

El policía multó a Juan y se llevó 60 dólares de su cartera, según informa Berkeleyside. Este gesto se ha visto como raro y se ha cuestionado en las redes como un abuso de autoridad porque era imposible diferenciar el dinero logrado con la venta de comida callejera del dinero propio. Pero el Departamento de Policía de la Universidad de California ha afirmado que es un procedimiento común y que ese dinero se guarda como prueba para investigar el caso.

El apoyo de las redes no ha tardado en hacerse notar y Flores ha puesto en marcha una petición para recaudar dinero para Juan con la finalidad de ayudarlo con la multa y las cuestiones legales que en unos pocos días la suma supera los 50 mil dólares. Por otro lado, Vicky Zamarripa también pide que se eche del cuerpo de policía al agente Zamarripa, porque supuestamente “tiene en el punto de mira a las minorías de la comunidad” y los ha acosado repetidas veces. Ha recibido ya el apoyo de 16 mil personas.