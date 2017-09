Reino Unido empieza su cruzada particular contra la obesidad

“Reino Unido es el gordo de Europa”. Así titulaba la NHS, la agencia de salud pública británica, una noticia que alertaba de la epidemia de obesidad que azota el país.

Y han decidio tomárselo muy en serio. Quizás demasiado.

Primero fue el sugar tax y ahora llega un plan de choque pionero en el sector: detección de problemas metabólicos mediante análisis para todos los mayores de 40 años, obesos jóvenes e hipertensos y cursos sobre alimentación sana para los que padezcan de obesidad. Todo ello ha generado una serie de dudas en distintos sectores.

Entre los escépticos, se encuentra Tam Fry, director del Foro Nacional de Obesidad británico: “Todos estos problemas empiezan antes y en el momento que la gente ya padece obesidad, es demasiado tarde”. Sin embargo, Dan Howarth, director de Diabetes UK, celebró la medida: “Sabemos que globalmente los programas de prevención de diabetes funcionan y sabemos que con los consejos y el apoyo adecuados, la gente con gran riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 pueden hacer cambios para prevenirla”.

Otros que se han mostrado reacios a la medida alegan lo costoso de estos programas que se financiarán con una cantidad de dinero público considerable.

Los cursos costarán 435 libras por cabeza (unos 494 euros), pero está previsto que se amorticen en 14 años porque se evitarán miles de casos de diabetes, una enfermedad crónica con múltiples sintomatologías que son extremadamente costosas para las arcas del estado. Este esfuerzo no es para menos: en 20 años la diabetes se ha doblado y hoy afecta a 4 millones de británicos, según informa el National Institute for Health and Care Excellence (Nice).

“Sabemos que ayudar a las personas a hacer pequeños cambios en su dieta y en sus niveles de ejercicio puede reducir de forma significativa el riesgo de desarrollar diabetes del tipo 2. Y esto es una manera económicamente eficiente para gestionar una enfermedad que cuesta a la NHS 8.8 billones de libras anuales (casi 10 billones de euros). Tenemos que asegurarnos que las personas que en situación de más riesgo tienen acceso a los cuidados que necesitan”, afirmó el director de programas de Nice.

Este plan, lanzado por el director de la NHS, Simon Stevens, empezó como un programa de la prevención de la diabetes el año pasado y consiguió que 50 mil personas fueran dirigidas a estos cursillo. En 16 horas, los participantes aprenden sobre la importancia de consumir vegetales y de controlar las porciones, así como consejo de entrenadores personales para diseñar un plan de actividad física, ya sea en el gimnasio o en forma de ejercicios cotidianos para mantenerse más activo, como caminar más o hacer más labores de jardinería.

Por su lado, la presidenta del Royal College de Medicina, Helen Stokes-Lampard expresó una pequeña preocupación ante la medida: “Queremos aconsejar precaución en los métodos para detectar pacientes objetivos. Tests para todos los mayores de 40 años, por ejemplo, puede suponer llevar a cabo tests innecesarios en personas sanas, y esto reduciría los recursos destinados a pacientes reales que lo necesitan, lo que causaría daños involuntarios”.

También añadió que los cursos de cocina y vida sana ayudarían a los pacientes a perder peso cuando los médicos de cabecera no tienen tiempo suficiente para dar estas recomendaciones. “Estamos bajo mucha presión por los recursos, y hay un límite sobre lo que podemos hacer realmente con la barrera de la consulta estándar de 10 minutos. El acceso a estos programas nos descargará con certeza de esta presión”.

[Vía The Times]