La policía prohíbe cuchillos, platos y ceniceros en las terrazas de una ciudad

Muchas veces, cuando te sientas en una terraza a la hora de la cena, la mesa ya está puesta: manteles, servilletas, cubiertos y platos te esperan. Sobretodo en las terrazas del centro de ciudades o pueblos turísticos. Pero esto ya no será así en Salamanca, porque la Policía Local ha prohibido que cuchillos, ceniceros y otros objetos que puedan usarse como arma no estén expuestos en las terrazas mientras las mesas estén desocupadas.

De esto informaba hace dos días La Gaceta de Salamanca, señalando que la Policía Local notificó en abril de esta medida de seguridad a los restaurantes para prevenir posibles ataques o robos en las zonas más transitadas del centro de la ciudad como la Plaza Mayor.

Allí se ubica el Mesón Cervantes, único restaurante que conocía esta medida consultado por PlayGround, puesto que el resto, en calles más alejadas, no tenía noticia. Su encargado dice lo siguiente sobre la nueva prohibición que podría acarrear multas de hasta 3 mil euros: “La verdad que a nosotros no nos supone nada. En lugar de dejar las mesas montadas con los cubiertos, las montamos cuando llega el cliente. ¿Que la medida puede parecer exagerada? Pues quizás. Pero seguro que el día que pase algo en Salamanca ya no nos parecerá tan exagerada”.

Por otro lado, en declaraciones para El Mundo, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca encabezada por su presidente Alain Saldaña García, explica que han encontrado muy positiva la medida y que refuerza la idea de que Salamanca es una ciudad segura.

