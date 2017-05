Ben & Jerry's prohíbe bolas de helado del mismo sabor en favor del matrimonio homosexual

"¡Creemos que las parejas que se aman, de todos los tipos, deberían tener la libertad de casarse!".

Es el grito al cielo abierto de Internet de la heladera Ben&Jerry’s que ha decidido prohibir por sorpresa servir bolas del mismo sabor a cualquier cliente hasta que Australia legalice el matrimonio homosexual. Y las 26 tiendas de todo el país ya están aplicando esta medida.

Así lo explicaba la marca:

#Australia it's time to gain #MarriageEquality. Sign the petition to support everyone’s right to say I dough. https://t.co/aH6teL07lT