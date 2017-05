"Hazte vegano y nadie saldrá herido"

Patrik Baboumian es lo más parecido a un Lobezno de carne y hueso sin garras. Fue el hombre más fuerte de Alemania en 2001, tiene 38 años, pesa 128 kilos, rompió 3 récords mundiales y es capaz de levantar 560 kilos. ¿Su secreto? El veganismo.

“Los animales más poderosos del planeta son herbívoros. Los gorilas, los búfalos, los elefantes y yo”. “Sólo los cobardes hacen daño a los animales”. Estos son algunos de los lemas de Baboumian, este “Popeye” alemán de padres armenio-iraníes, que ha sido rostro para campañas de PETA y lleva más de 20 años entrenando y 12 basando su dieta en vegetales.

Psicólogo de profesión y deportista por vocación, emprendió su camino para apartarse bien lejos de la carne en 2005. Pero según dijo para Happy Cow, “ tenía problemas siendo vegetariano: me costaba concentrarme y tenía carencias de hierro. Y todo el mundo me decía que era porque no comía carne. Pero el problema no era que no comiera carne, sino que estaba consumiendo demasiados lácteos”.

Todos ellos desaparecieron cuando se pasó al veganismo en 2011. Cuando le preguntan que por qué no come carne, contesta: “Los vegetales me dan todos los nutrientes que necesito para ser un deportista de alto rendimiento, incluso las proteínas. A diferencia de lo que sucedería con las carnes o alimentos de origen animal, los vegetales no tapan las arterias con grasas saturadas”.

Son muchos los beneficios que Baboumian ha experimentado con la dieta vegana. Por un lado dice que “mi salud mejoró, me recuperaba antes de los entrenamientos y las competiciones” y que “mi motivación también aumentó porque sentía que estaba haciendo lo correcto”.

Pero todavía hay gente que no se lo cree: “Piensan que como carne a escondidas por la noche, cuando nadie me ve. ¡Y no es cierto!”

En un reportaje para Quarks&Co dijo lo que todo vegano deportista piensa: “Particularmente en la industria del fitness hay este dogma sobre la superioridad de la proteína animal; lo hacen llegar tan lejos que llega un punto que no puedes hablar con esta gente porque les han lavado el cerebro”.

Para los que piensan que simplemente con el veganismo se pondrán como una mole, Baboumian recuerda que él lleva mucho tiempo entrenando. “Esto es algo que la gente olvida. Yo tenía un buen volumen antes de ser vegetariano. Pero lo importante es esto: todavía me puse más grande y fuerte tras pasarme a los vegetales”, dijo también para Happy Cow.

Por último, sentencia que no hay trucos, que lo importante es ser constante y desvela que tira de legumbres y granos para mantener el peso y rendir bien.