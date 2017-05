Por qué Trump se alimenta como un escolar que se ha quedado solo en casa

Manzanas por pollo frito. Almendras por patatas fritas de bolsa. Agua por refresco de cola light. Estos son los esperpénticos cambios alimentarios que vive el gobierno de Estados Unidos con la nueva administración Trump. Viendo este menú no cabe duda de que el Presidente necesita los consejos de un nutricionista. La única mejora de la que se tiene constancia es que desde 2012 a día de hoy, el presidente ya no ve una mala idea la cola light.

I have never seen a thin person drinking Diet Coke.