Pidió un desayuno sin gluten para su vuelo de 9 horas y le dieron un triste plátano

Catering de la aerolínea All Nippon Airways, día previo al despegue del vuelo Tokio-Sídney en que viajará el Londinense Martin Pavelka.

– Yumiko...

– Dime Kokoro.

– ¿Los celíacos son esas personas que pueden vivir como las plantas?

– ¿Cómo?

– Sí, esas personas que por un estado elevado de su consciencia han desarrollado la capacidad física y mental para poder subsistir con grandes niveles de energía sin apenas comer. Se nutren a través de los rayos del sol, el agua y, según cuenta la leyenda, de las sonrisas de los ancianos y los niños.

– Kokoro, ¿qué mierdas dices? Celíacos son los que si comen gluten se ponen enfermos. No pueden comer pan, pasta y ese tipo de cosas.

– Oh, vaya, pues entonces este tipo se va a quedar con bastante hambre...

Cuando el señor Martin Pavelka pagó los 1400 euros que le costó su billete de avión, lo último que esperaba era que, al servirle el desayuno sin gluten que había encargado, le ofrecieran un paquete que contenía lo siguiente:

Un plátano con un papel con las siglas GF (gluten free, por si algún despistado dudaba de la naturaleza harinosa del banano en cuestión), cuchillo, tenedor y un sobrecito de sal (porque para gustos los colores, y hay gente que el plátano lo come salado, why not).

El señor Pavelka, que sufre de celiaquía, reconoce que durante el vuelo (que duraba nueve horas) recibió una cena en condiciones, pero quedó muy defraudado al comprobar que, mientras el resto de pasajeros recibían un copioso desayuno completo, el tenía que conformarse con aquel miserable plátano.

"Al resto de pasajeros les sirvieron una comida completa que consistía en salchichas, huevos, champiñones, pan y yogur", explicó al Evening Standard. "Era un vuelo de nueve horas. Aunque el plátano era definitivamente gluten free, no me dejó satisfecho durante demasiado tiempo".

Según ha apuntado Pavelka, que ha puesto una reclamación a la aerolínea, otros pasajeros se rieron mientras el se quejaba a la azafata. "Creo que la auxiliar de vuelo también se dio cuenta de que algo no iba bien", dijo. "La culpa debió estar en algún punto en la administración".

"All Nippon Airlines se enorgullece de ofrecer una experiencia ejemplar para todos sus pasajeros", declaró ANA al diario Telegraph. "En el caso de este pasajero en concreto no cumplimos con sus expectativas. Nos hemos disculpado con él personalmente y como resultado de su experiencia estamos revisando nuestra política sobre opciones libres de gluten y cómo se sirven".

– Yumiko...

– Dime Kokoro.

– Que dice el jefe que vayamos.

[Vía Telegraph]