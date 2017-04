Un agricultor cubano y un escorpión, amigos íntimos contra el dolor

“Esto fue por casualidad. Me había picado uno y los dolores se me habían calmado. Y después, seguí usándolo”. Estas son las palabras sencillas, directas y sicneras de Pepe Casañas, de 71 años, un agricultor cubano que afirma con naturalidad que se deja picar por los escorpiones cerca de dos veces al mes para combatir los dolores óseos y articulares de su edad.

Increíble pero cierto, eso de la foto no es ningún tatuaje, sino un escorpión real.

“A donde me dolía, me lo ponía. Si me dolía en la rodilla, me lo ponía en la rodilla. ¿Que me dolía en el codo? Me lo ponía en el codo”, asegura Pepe. Hace unos ocho años empezó a sentir unos dolores que le impedían hacer actividades cotidianas como cepillarse los dientes o el pelo, según contó para EFE, que pudo ver cómo el campesino se guardaba un escorpión en el sombrero por si el dolor comenzaba a apretar.

Y aunque la picadura suele ser muy molesta, para Pepe solamente es “un pinchacito” y sigue con estas curas gracias a los tres o cuatro escorpiones que tiene en su casa de Los Palacios, en Pinar del Río, la provincia más al este de la isla.

Pero usar las picaduras venenosas no era nada nuevo para este cubano que proviene de una familia de apicultores que ya había experimentado con los aguijones de las abejas como remedio contra el dolor.

“Si están usando los escorpiones para tratar el cáncer en Cuba, tiene que ser bueno”, dijo refiriéndose al Vidatox, una medicación homeopática que se prescribe en la isla desde 2006 para paliar los síntomas del cáncer con éxito y que desde 2011 produce la farmacéutica Labiofam.