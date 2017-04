Pepsi descubre el calimocho en 2017 y los españoles contraatacan en Internet

Calimocho y botellón deben ser las palabras más usadas en cualquier fiesta mayor de España. ¿Que por qué? Es la bebida popular que más gusta a los jóvenes: proporciona borracheras épicas, instantáneas y baratas. Un win win en toda regla. De hecho, se escogen las marcas de vino y cola más baratas para poder beberlas por litros, en la calle o en el parque, en vasos de plástico. Y por eso casi ningún bar lo sirve.

Pero aquí es donde entra Pepsi por la puerta grande sofisticando la bebida menos sofisicada de España sacando ala venta un nuevo producto: The Kalimotxo, para prepararla con una de las versiones de la cola pensada específicamente para mezclar con licores.

“Lo llamamos ‘cali-mocho’ y lo bebemos con los amigos. ¡Hazte uno con un poco de #1893PepsiCola y prepárate una (o unas cuantas) esta noche!”

We say it “cali-mocho” and we drink it with friends. Grab a little #1893PepsiCola and craft up one (or a few) tonight! pic.twitter.com/W8k6h4Dc3n — Pepsi™ (@pepsi) 25 de abril de 2017

Ahora busca las diferencia con la típica estampa de consumeo de calimocho en España:

Foto: El Correo

El vídeo de la receta se publicó el martes en Twitter y, como cabía esperar, ha caído como una bomba similar a la del “arroz con cosas” de Jamie Oliver y los tuiteros españoles han desenfundado el hacha de guerra contra la empresa de bebidas:

@pepsi Dudes, that shit is done is Spain in massive alcoholism parties, here is sinonim of being shit — Naruedyoh (@Naruedyoh) 25 de abril de 2017

Porque esa lata elegante de color negro y el vaso de cristal, perfectamente adornado por el gajo de limón y gotas de condensación que parecen caviar, a nadie le recuerdan a la bebida más punk de toda España. O de todo el mundo, ya que como recordaba el periodista Pablo Cantó en Verne, fue un invento de los inmigrantes italianos, que descubrieron que mezclando su vino chianti con cola "podían beber toda la noche, tardando mucho en emborracharse y manteniéndose alerta por la cafeína". Y luego se popularizó en España, empezando por Bilbao, y más tarde al resto del planeta.

@pepsi Pero el red wine que sea del mercawoman. — Voluntold (@jrcjrc90) 25 de abril de 2017

@pepsi Delete this @pepsi pic.twitter.com/vOWnnObIx7

— Government Earner (@CognacBlack_) 25 de abril de 2017

Sin embargo, ha habido intentos para dignificar el mejunje tanto dentro de España, con el Concurso de Kalimotxo de Vizcaya, como fuera: en Estados Unidos hay una marca que lo vende embotellado y en Japón se sirve en bares y restaurantes como cóctel refinado. Y a los jóvenes japonenes, como era de esperar, les encanta.