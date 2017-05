Paco, de vender empanadas a gurú del marketing por Internet

“Dice un dicho que es famoso

que el dinero compra todos.

Yo conozco a alguien que no.

Futuro empresario, actual vendedor

vendiendo empanadas el muestra su don,

pasea por Guerrero allá entre hoteleros

a gringos les dice que "where are you from".

Se ha dado el lujo de no aceptar ofertas de hombres de gran potencial:

Elías Ayub y juro que vi un señor que era un tal yerno de Slim.

Con gran humildad y un gran valor

en ocho idiomas les dice que no”.

Es la canción dedicada a Paco. Seguro que recuerdan al vendedor de empanadas de 15 años de las playas de Acapulco. Se hizo famoso de la noche a la mañana con un video donde daba rienda suelta a todas sus artes de venta con los turistas. Hablando con muchos idiomas distintos ofrecía empanadas de jamón y queso o su famoso tiburón dietético. Gracias al éxito del video recibió ofertas de todo tipo y su fama se multiplicó cuando rechazó una supuesta beca de Carlos Slim para desarrollar su talento. Paco prefirió seguir su camino con humildad y dedicación familiar. La gente lo aplaudió por no sucumbir al dinero fácil y al poder de los ricos que todo lo compran.

Las semanas siguientes de su fenómeno viral en Internet fueron frenéticas para Francisco Orihuela. “Vendía las empanadas por todo Acapulco, pero ahora ya no quiere salir a la esquina porque todo mundo lo aborda”, explicó su madre a los medios mexicanos que esperaban haciendo guardia en la puerta de su casa.

Lo que vino a continuación fueron programas de televisión, reportajes de su vida como si fuera un famoso, medios de comunicación siguiendo todos sus pasos, videos falsos con supuestas detenciones y hasta canciones dedicadas a su figura.

Y después… el silencio.

En menos de dos meses Paco, el vendedor de empanadas, había desaparecido del mapa. Se había esfumado tan rápido como la fama había llamado a su puerta. Mucha gente se empezaba a preguntar qué había sido de él y finalmente lo sabemos: Paco, el vendedor de empanadas que dijo NO a Carlos Slim, ahora es Paco el mercadólogo del futuro con su propia página de Facebook donde da consejos de marketing.

"La gente que realmente le gusta lo que hago, va a conservarse. Encontrarán consejos en mi página, conocerán más de mí, la música que me gusta, pero jamás revelaré mi receta".

Es cierto que su página de Facebook está un poco desactualizada y que su último mensaje se publicó hace varias fechas. Ahora la cuestión para muchos de sus seguidores es saber por qué no publica con más frecuencia. Marta por ejemplo, dejó un mensaje a modo de resumen en su muro: "Ya te olvidaron Paco...¿qué pasó con tu fama?". Una pregunta curiosa pero cruel a la vez, con un cierto punto de maldad.

Realmente lo mejor que le podía pasar es que se olvidaran de él. Todo el mundo tiene derecho a una segunda vida fuera de los focos porque la fama tiene un precio y parece ser que no es negociable.