Han multado a una niña de 5 años por vender limonada en la calle ilegalmente

Hoy, en un nuevo capítulo de "Multas absurdas": una patrulla de policías británicos ha multado a una niña de 5 años con 150 libras por vender limonada casera en la calle. Media hora después de que ella y su padre montaran la mesa con las jarras de limonada lista para vender, la policía llegó y les informó que estaban vendiendo sin licencia y que serían multados.

“Estaba muy triste y tuvo que ver Brave algunas veces para calmarse”, dijo Andre Spicer, el padre.

Spicer, que es profesor en Londres, explicó que a mediados de julio su hija había decidido montar un puestecillo de limonada en el municipio de Tower Hamlets, en el este de Londres, igual que el que habían montado con sus amigos en la fiesta de fin de curso de la escuela.

“Era una manera de entretenerla en un día de verano. Pusimos una parada y la gente empezó a comprar limonada. Iban hacia un concierto y la escena les hizo sonreír”, dijo Spicer.

El padre se quedó en shock al recibir la multa y opina que debería ser de sentido común la diferencia que hay entre el puesto de limonada de su hija y el de un vendedor callejero ilegal.

Ante esto no se quedó callado y decidió escribir un tuit citando al ayuntamiento de Tower Hamlets para visibilizar el caso.

Took 5 year old daughter to end of our road to run lemonade stand. Fined £180. She's now sobbing, 'I did a bad thing'. Thx @TowerHamletsNow