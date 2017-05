McDonald's retira un anuncio tras ser acusada de explotar las desgracias de los niños huérfanos

McDonald’s se encuentra hoy en el ojo del huracán por su último anuncio en la televisión británica. ¿La razón? Creyó que sería una idea conmovedora jugar con los sentimientos de niños huérfanos. Y ha logrado conmover, en efecto, porque su nombre protagoniza las más de 100 quejas formales que recibió la autoridad reguladora de la publicidad en Reino Unido.

En el spot, que todavía puede verse aquí, un niño empieza rebuscando entre las pertenencias de su difunto padre para acabar preguntándole a su madre sobre él.

“¿Cómo era papá? —pregunta un niño huérfano a su madre.

Alto como una casa, manos muy grandes, siempre bien arreglado, los zapatos brillantes, los ojos marrones, le cuenta ella.

El niño se da cuenta que no se parece en nada. Pero luego van al McDonald’s, se pide una hamburguesa y resulta que era la favorita del padre fallecido.

Ha sido la ONG Grief Encounter, que trabaja atendiendo a menores que hayan sufrido la pérdida de un progenitor, la que ha encabezado la queja. La red también se ha llenado de acusaciones que tachan a la multinacional de sinvergüenzas y a su campaña de cínica, ofensiva e inapropiada.

"Nuevo anuncio de McDonalds, usar cínicamente la historia del padre fallecido de un niño es rastrero más allá de lo imaginable. ¿Quién necesita 2 paddres cuando tienes McNuggets?

"Decir que todo lo que tiene en común el chico con su padre muerto es engullir un McDonalds está totalmente fuera de lugar".

"Odio ese anuncio de McDondalds. Comparando la marca con la pérdida de de un padre... ¿en serio?"

New #McDonalds advert, cynically using the story of a kid's dead dad is trashy beyond belief. Who needs 2 parents when you have McNuggets? — Tony Richman (@TonyLRichman) 12 de mayo de 2017

To say all a boy has in common with his dead Dad is stuffing a #McDonalds down his throat is well off the mark. #Advertising #badtaste — Ronnie Wishart (@ronnetti) 16 de mayo de 2017

Hate that McDonalds ad. Aligning the brand with the loss of a parent...really? https://t.co/nqh1Xrnx5Y

— Ann Rimmer (@annatclock) 17 de mayo de 2017

La Advertising Standards Authority las ha valorado y afirma que las quejas consideran “inapropiado e insensible usar la pérdidad y el duelo y para vender comida rápida”. Además, algunas personas han indicado que el inicio de la campaña en una fecha tan cercana al Día del Padre es lamentable.

Evidentemente, la empresa de la hamburguesa ha tenido que rectificar con diligencia para no sumar más críticas:

“No era nuestra intención molestar a nadie. Estamos realmente apenados que el anuncio haya decepcionado a la gente que más nos importa - nuestros clientes”, se ha excusado la marca, que terminó por retirar el anuncio cinco días después de que se emitiera por primera vez el 12 de mayo.

Pero también ha habido quien ha interpretado el anuncio como un paso adelante para visibilizar y normalizar algo tan duro como la muerte de un padre, como por ejemplo la huérfana Fay Schopen en The Guardian.

[Vía The Washington Post]