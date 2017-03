McDonald's: "Donald Trump, eres una broma de mal gusto como presidente".

Hay mañanas accidentadas. Incluso hay mañanas de mierda. Y luego está la que ha tenido hoy McDonald’s: alguien ha hackeado la cuenta al gigante de las hamburguesas y ha disparado unos buenos insultos contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

@realDonaldTrump Eres una broma de mal gusto como presidente y nos encantaría que @BarackObama volviera. Y tienes manos pequeñas.

Ese ha sido el tuit que la cuenta oficial de McDonald’s ha emitido hoy a las 9:16 de la mañana (hora local) y que se ha borrado 20 minutos más tarde, con varios miles de likes y retweets.

El pirata informático que se hizo con las riendas de la cuenta de McDonald's (con más de 152 mil seguidores en la cuenta) utilizó una palabra clave: "disgusting" que significa asqueroso. Curiosamente, es un adjetivo que el propio Trump utiliza frecuentemente para atacar a sus rivales o a los que no piensan como él. En pocas palabras, un internauta anónimo ha decidido que ya era hora de que alguien le pagara con la misma moneda dándole donde más lo duele: su propio humor.

En el siguiente tuit, McDonald’s había recuperado el control de su cuenta y decía que:

“Twitter nos ha notificado que nuestra cuenta ha sido vulnerada. Hemos borrado el tuit, asegurado nuestra cuenta y ahora lo estamos investigando”.

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this.