¿Por qué Lady Gaga ha creado su propio vino?

“I want your vino, I want your merlot” podría haber sido la letra de uno de los grandes éxitos de Lady Gaga, una apasionada confesa del mundo vinícola que ya está dando los primeros pasos para embotellar sus propios caldos bajo la marca Griggio Girls.

El nombre que ha escogido es en honor a una amiga suya que padece cáncer y a la que ya rindió tributo en su álbum de 2016 Joanne:  "Escribí la canción sobre cómo yo y todas nuestras amigas nos reuniríamos y lloraríamos sin ella cuando no estuviera cerca porque la amamos tanto y sólo queremos ser tan fuertes como ella", reveló Gaga en una entrevista el año pasado.

Ahora ya tiene canción y vino para brindar. 

La c anción que decía: “Todas las Pinot, las chicas Pinot Grigio, sírvete tu corazón, ve como tu tristeza se convierte en oro. Todas las Pinot, las chicas Pinot Grigio, cabeza fría, porque este mundo está en llamas” (“ All the Pinot, Pinot Grigio girls, pour your heart out, watch your blues turn gold. All the Pinot, Pinot Grigio girls, keep it real cold, 'cause it's a fired-up world.”).

Quién sabe si este vino será del color del arcoiris o si la botella tendrá la forma de unicornio. Tal vez cause mucho bad romance entre los aficionados al vino. Pero, lo más importante: ¿podrán beberlo todos sus monsters fans sin distinción de bolsillo?

De momento, poco más se sabe de esta iniciativa. Solamente, que llega tras su show en la Super Bowl en una perfecta estrategia de márketing que quiere destacar a Gaga en un sector que siempre despierta mucho interés entre las estrellas. Porque ya se adentraron en los negocios vitícolas otras celebrities como el gran bebedor Gérard Depardieu, la actriz Drew Barrymore y los divorciados Brad Pitt y Angelina Jolie.

Pero Gaga, además de sacar un vino al mercado, también quiere fabricar enfriadores de botellas y ponches de frutas. Y todo estará disponible en la Trattoria Joanne, el restaurante italiano regentado por la familia de la cantante en el Upper West Side de Manhattan.

Sus fans ya tienen el antídoto para sobrevivir a un bad romance.

[Vía Eater]