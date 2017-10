"Si yo fuera Donald Trump, me aseguraría de que cada hospital tuviera comida para los empleados"

¿Sabéis la capacidad de trabajo que tiene un chef? Pues imaginad cuando un chef se arremanga por una buena causa. Eso mismo ha hecho José Andrés ante la devastación que ha dejado el huracán María a su paso por Puerto Rico. Con su ONG World Central Kitchen y la inciativa #ChefsForPuertoRico está destinando un esfuerzo inigualable para proveer de alimento a los afectados por el huracán María.

Sus tareas de apoyo van desde abrir cocinas donde se preparan todo tipo de platos calientes como sancochos (un estofado típicamente puertorriqueño), arroz con pollo y paellas, hasta enviarla allí donde se necesita, como hospitales o residencias de ancianos. Y también ha organizado a algunos negocios locales para que ayuden, sea con sus manos o sus foodtrucks. Se calcula que de media están sirviendo más de 10 mil raciones de comida diarias.

Starting to deliver food! Sending 200 meals every day to Hospital UPR in Carolina #PuertoRico . More hospitals soon! Step by step... pic.twitter.com/cHgbycgAAA

Thank you Mayor @FelixDelgadoPR and @LuisRiveraMarin for welcoming us to Cataño today! Happy #ChefsForPuertoRico served 1,000 meals here!! pic.twitter.com/D0AhQyXa4E

A José Andrés se le han sumado otros chefs: Wilo Benet, del restaurante Picayo, y Enrique L. Piñeiro, de mesa 364. Juntos están recorriendo el país para brindar apoyo. Sus acciones son contadas por el chef español desde su cuenta de Twitter, donde llama la atención sobre esta situación trágica y la ayuda insuficiente que está proporcionando Estados Unidos (recordemos que Puerto Rico es un territorio no incorporado estadounidense con estatus de autogobierno).

Here's a snap shot of CBP's Hurricane Maria response efforts. We will continue to work tirelessly, assisting those in need in Puerto Rico. pic.twitter.com/gOLDf0T7Rl — CBP (@CustomsBorder) 1 de octubre de 2017

If I was . @realDonaldTrump I will praise in a tweet the thousands of volunteers organizing on their own to contribute to the efforts pic.twitter.com/tuluT8hLDC — José Andrés (@chefjoseandres) 1 de octubre de 2017