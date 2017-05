Jaden Smith dice que un hotel ha intentado “envenenarlo” y acaba troleado sin compasión

Este es Jaden Smith, conocido principalmente porque su padre Will Smith nos lo lleva metiendo con calzador desde que el chiquillo es capaz de andar, y vegano desde hace cerca de un año.

Jaden estaba alojándose en el hotel Four Seasons de Toronto por un rodaje en el que está trabajando junto a Cara Delevigne hasta que, el pasado sábado, unas virutillas de queso hicieron que estallara el drama.

The Four Seasons In Toronto Just Made Me Want to Throw Up On MySelf. — Jaden Smith (@officialjaden) 27 de mayo de 2017

"El Four Seasons de Toronto me acaba de hacer querer vomitarme encima".

I Hope The Four Seasons In Toronto Puts Me On The No Stay List. — Jaden Smith (@officialjaden) 27 de mayo de 2017

"Espero que el Four Seasons de Toronto me ponga en una lista de personas a las que no invitar".

The Four Seasons In Toronto Spiked My Pancakes With Cheese, I'm Surprised I'm Still Alive. — Jaden Smith (@officialjaden) 27 de mayo de 2017

"El Four Seasons de Toronto puso queso en mis tortitas, estoy sorprendido de que siga con vida".

After They Kicked Me Out Of My Room — Jaden Smith (@officialjaden) 27 de mayo de 2017

"Después me echaron de mi habitación".

Los mensajes poco concretos de Jaden no obtuvieron la respuesta que el esperaba. Si el chaval creía que el pueblo se iba a lanzar a apoyarle, no podía estar más equivocado. La gente se le tiró al cuello por comportarse como un niñato malcriado.

@officialjaden I'm not sure you understand how hotels work. YOU voluntarily go to them. They shouldn't have to put you on any sort of list. Just don't go — George Reinblatt (@georgereinblatt) 29 de mayo de 2017

"No estoy seguro de si entiendes cómo funciona un hotel. TÚ vas allí de forma voluntaria. No tienen que ponerte en ningún tipo de lista. Simplemente, no vas".

@officialjaden Guess what else is usually in pancakes? Milk and eggs. Do yourself a favor and ask when you order food. — I Am the Cheese (@illuminarts1972) 28 de mayo de 2017

""Eres vegano, ¿no? Estoy seguro de que a estas alturas ya has leído un buen número de respuestas a tu tuit, ya sabes lo que es la ricotta. ¿Sabes qué más suele haber en las tortitas? Leche y huevos. Hazte un favor y pregunta cuando vaya a pedir comida".

@officialjaden He was not kicked out lol he wanted to stay longer but they were booked solid due to real celebrities booking — D.Hepassol (@d_hepassol) 29 de mayo de 2017

"No lo echaron del hotel, lol, quería quedarse más pero había reservas de otras celebrities de verdad".

@officialjaden So, things you have learned today: Ricotta is cheese and hotels have check out times. Keep growing and learning, little dude. 👍 — The BA (@MissChelie) 29 de mayo de 2017

"Cosas que has aprendido hoy: ricota es un queso y los hoteles tienen una hora para dejar la habitación. Sigue creciendo y aprendiendo, pequeño chavalín".

Al final, incluso el propio hotel se sumó al troleo. Sacando partido promocional a la situación:

"Tortitas de limón y Ricotta, tan famosas que incluso PageSix habla de ellas".

En defensa del chaval solo diré una cosa: no tenemos ni idea de si pidió específicamente tortitas veganas y le trajeron unas que no lo eran. Es bastante habitual especificar este tipo de cosas cuando encargas comida y que no te hagan ni puñetero caso. Y, en el caso de estas tortitas, he echado un ojo a las fotografías y la ricotta debe estar integrada en la masa, por lo que para cuando uno se diese cuenta ya sería demasiado tarde.

Eso sí, este nivel de drama en mood Escarlata O'hara, "A Dios pongo por testigo que ningún chef volverá a envenenarme" es un poco exagerado. Y probablemente perpetúe la idea de los veganos son unos brasas y los intolerantes a ciertos alimentos unos pupas.

Actitudes así acaban por resultar contraproducentes, haciendo que muchos establecimientos se reboten con los clientes y simplemente ignoren este tipo de peticiones pensando que son más cuento que otra cosa.

Dicho esto, eso no justifica en absoluto que si un cliente pide en un restaurante o un hotel que su comida tenga determinadas condiciones (bien sea por salud, por religión, o por ética) el camarero o el chef sean los que decidan por él.