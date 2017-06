"Jodeos, soy del Millwall", la cerveza tributo contra el terrorismo

Roy Larner estaba en el restaurante Black & Blue de Londres cuando tres terroristas entraron en el local. De entre todo lo que se escuchó a continuación (el pánico de la clientela, los asaltantes gritando "Allah" e "Islam") quedará para la historia la consigna que ayudó a este hombre de 47 años a envalentonarse contra los yihadistas. Larner, plantado frente a ellos, entonó un sonoro: "Jodeos, soy del Millwall".

(El Millwall es un equipo del sudeste londinense con más de 130 años de historia y dos apodos de origen: los leones y los estibadores).

Es indudable, la frase tiene gancho. Tanto que una marca sueca la ha utilizado para nombrar una nueva línea de cervezas. Con esta acción la cervecera Frequency Beer Works de Estocolmo pretende homenajear al hincha británico, además de recaudar fondos para cubrir los gastos de su recuperación.

Larner acabó en el hospital tras recibir 8 puñaladas. "Había sangre por todos lados, pero por suerte ninguno de los golpes fueron cuchilladas limpias", contaba al diario The Sun. "Me paré delante tratando de luchar contra ellos. Todos los demás corrieron hacia la parte de atrás del restaurante".

Fue el único que les plantó cara, y desde entonces es considerado un héroe. Es esa clase de historias que despiertan empatía, que traspasan la frontera propia apelando al afecto internacional. Aquella osadía emocionó a David Mortimer, cofundador de Frequency Beer Works y creador de la cerveza 'F*** you I'm Millwall': "Un amigo mío seguidor del Millwall me envió un enlace a un artículo sobre Roy y pensé que era una historia increíble por su valentía".

"Pensé que era algo asombroso, así que hablé con los otros chicos de la cervecería y decidimos meter algo de dinero en la campaña Just Giving. Al final llegamos a la conclusión de que sería más divertido contarle al mundo de qué iba aquello", relata Mortimer a Southwark News.

De manera que se lo contó a los suecos con botellines de cristal. Parte de la recaudación acabará en la cuenta de Just Giving habilitada para ayudar en el tratamiento de Roy Larner. Si sobran donaciones, quién sabe, quizás le compongan un temazo al estilo "Will Grigg’s on fire".