Un camarero pierde su trabajo por participar en la marcha violenta de supremacistas en EEUU

Cole White, un trabajador de Top Dog, un local de comida rápida de la Bahía de San Francisco, fue identificado por la cuenta de Twitter Yes, You’re Racist como participante de una de las marchas violentas de los supremacistas en Charlottesville durante el fin de semana pasado. Cuando sus jefes se enteraron, declararon que Cole White ya no formaba parte de su empresa en un comunicado.

Cole White, from California -- allegedly works at Top Dog restaurant in Berkeley pic.twitter.com/gxPvwQtAPw