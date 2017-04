Mientras que Holanda prohibe eventos públicos patrocinados por McDonald's, en España...

Holanda ha prohibido que McDonald's patrocine eventos públicos para luchar contra la obesidad. En la capital, Amsterdam, incluso los McDonald's cercanos a las escuelas han determinado que los niños que no vayan acompañados de mayores de edad solamente podrán comprar una manzana. Minetras, en España la expresión "Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña" se lleva a la máxima expresión porque las escuelas organizan excursiones a McDonald's y, si las escuelas no van a McDonald's, McDonald's va a las escuelas.

El último caso difundido en las redes sociales es el del Colegio Sagrada Familia Las Francesas, de Córdoba, tal y como ha denunciado Miguel Ángel Luruña, doctor en Ciencia y Tecnología de los alimentos y autor del blog Gominolas de petróleo:

A @McDonalds le preocupa tanto la salud que va a los colegios a hacer campaña. Aplausos pic.twitter.com/qj9gYuUDhJ — gominolasdepetroleo (@gominolasdpetro) 21 de abril de 2017

Y esta ha sido la reacción que han causado las fotografías de la actividad en la red social de la escuela:

3 caras de enfado

2 corazones

73 likes

La mayoría está de acuerdo. Incluso alguien pregunta que por qué no han podido disfrutar de los zumos del gigante hamburguesero los alumnos de otros cursos. Así, no es de extrañar que esta y otras escuelas se salten a la torera tan alegremente la Ley 17/2011 del 5 de julio sobre seguridad alimentaria y nutrición, que dice así:

“Se declaran los centros escolares e infantiles espacios libres de publicidad, de tal manera que las campañas que se realicen en los centros escolares solo tengan lugar cuando las autoridades educativas en coordinación con las autoridades sanitarias entiendan que la actividad resulta beneficiosa a los intereses de los menores" (apartado IX del preámbulo).

Y en la sección 1 del artículo 40, titulado "Medidas especiales dirigidas al ámbito escolar": "Las autoridades educativas competentes promoverán la enseñanza de la nutrición y alimentación en las escuelas infantiles y centros escolares, transmitiendo a los alumnos los conocimientos adecuados, para que éstos alcancen la capacidad de elegir, correctamente, los alimentos, así como las cantidades más adecuadas, que les permitan componer una alimentación sana y equilibrada y ejercer el autocontrol en su alimentación. A tal efecto, se introducirán contenidos orientados a la prevención y a la concienciación sobre los beneficios de una nutrición equilibrada en los planes formativos del profesorado".

Y en el 7: "Las escuelas infantiles y los centros escolares serán espacios protegidos de la publicidad. Las campañas de promoción alimentaria, educación nutricional o promoción del deporte o actividad física en los centros así como el patrocinio de equipos y eventos deportivos en el ámbito académico deberán ser previamente autorizados por las autoridades educativas competentes, de acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias que tengan por objetivo promover hábitos nutricionales y deportivos saludables y prevenir la obesidad".

No hace falta mucha perspicacia para darse cuenta que logra McDonald's regalando bebidas dulces a niños en etapa escolar. Muchos de los comentarios críticos de la red creen que es una captación y fidelización encubierta de los clientes desde la más temprana edad, cuando se encuentran sin la protección de un criterio sólido que les permita elegir de manera adecuada, como se supone que tienen que aprender tanto en casa como en la escuela.

Ya lo dijo la madre a la que entrevistamos en PlayGround cuando su escuela llevó a un grupo de alumnos de excursión a la misma hamburguesería: " Lo primero que va a pedir el niño cuando llegue el fin de semana es volver al McDonald’s. Y no sólo va a pedir volver, va a tener integrado el discurso de lo fantástico y lo maravilloso del lugar”.