Guinness elimina las vejigas de pescado de su cerveza definitivamente

Irse de cañas -de cañas, ya no digamos de cena- es una odisea para los veganos y vegetarianos. ¿¡Acaso las cervezas tienen ingredientes de origen animal!?, puede ser que te preguntes y lo más alucinante es que sí, el alcohol no está libre de componentes animales. En el caso de la cerveza es común utilizar para su elaboración vejigas de pescado, aunque no aparezca indicado en ninguna parte en el etiquetado.

En 2015, apareció una petición en Change.org bajo el nombre Make Guinness vegetarian/vegan friendly y la famosa marca irlandesa recibió el toque de atención. Después de dos años trabajando, ha anunciado oficialmente que se ha prescindido de este componente en los barriles destinados a los bares. Las latas y botellas en cambio, no serán vegan friendly hasta finales de año.

A pesar de que la cerveza es de origen vegetal, el problema es que las marcas añaden el polémico ingrediente durante el proceso de elaboración para clarificar el líquido. Para filtrarla y eliminar las trazas de levadura que hay dentro de las barricas, se valen de una sustancia gelatinosa que procede de las tripas de los peces y que acaba disuelta en parte en la pinta que luego todos nos bebemos. Guinness ahora utiliza un material artificial como sustituto.

"Lo consideramos una petición muy acorde a los estándares del siglo XXI, los solicitantes tienen razón, hay métodos más modernos y los introduciremos progresivamente en nuestras fábricas", escribía la marca cuando apareció la petición.

No obstante, como esta forma de proceder y otros métodos no veganos son comunes y se extienden a vinos y otras bebidas alcohólicas, la página web Barnivore se dedica a indicar qué bebidas están libres de productos animales. Todo para que, cuando te tomes una copa, la puedas saborear y disfrutar tranquilamente.