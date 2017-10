"La coca está por todos lados. Está saliendo fuera de control"

“El sucio secretillo de la industria hostelera”. ¿Qué hay que pensar cuando un cocinero se refiere a esto? ¿Salsas mágicas para no parar de rebañar pan? ¿Cucarachas bajo el frigorífico? La respuesta del chef británico Gordon Ramsay va por otros derroteros: la coca.

Y no está intentando hacerse el malote. Es un tema que le preocupa. No es para menos. El consumo de cocaína ha escalado un 400% en Gran Bretaña en los últimos 20 años y las muertes por cocaína han aumentado año tras año en los últimos cuatro.

Ramsay experimentó en carne propia los efectos salvajes de esta droga. En 2003, su protegido y jefe de cocina, David Dempsey, murió después de consumir cocaína. Y con el documental que ha rodado para ITV, Gordon Ramsay on Cocaine y que ahora promociona, ha tenido ocasión de comprobar cómo en todos menos uno de los 31 restaurantes que tiene esparcidos por el mundo se encontraron trazas de cocaína en los baños de los clientes y del equipo.

También explicó una anécdota más propia de una peli de Tarantino que de un restaurante: unos clientes le llegaron a pedir que le espolvorearan un poquito de coca por encima del soufflé, porque eso de dar gato por liebre con el azúcar glass no está nada bien. Y menos si se trata de una cena con un fin caritativo, ¿no?

Cuenta que les rió la gracia, pero que no iba a hacer eso ni loco, así que puso azúcar y lo caramelizó para que no supieran si lo había hecho no. “Les serví el suflé. Ni me despedí. Me fui por la puerta de atrás”, contaba el chef, que afirma que en otra ocasión un cliente se llevó un plato al baño para esnifarse unas rayas y luego se lo devolvío al camarero para pedirle otro limpio. “La coca está en todos lados. Está saliendo fuera de control”, sentenció para Radio Times.

“No sabía que (el problema) eran tan grave. Es una llamada a despertar. Ahora mismo estoy ciertamente preocupado por mi equipo. Son 750 en Londres. Y es mi responsabilidad”, dijo Ramsay, que explicó que el creciente número de muertes relacionadas con la cocaína en Gran Bretaña lo había motivado a conocer cada detalle de este negocio criminal que lo ha llevado desde plantaciones colombianas de coca en las entrañas de la selva amazónica hasta hablar con narcos y con antinarcos.